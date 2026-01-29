La exdiputada que denunció el caso Taula: "Comuniqué a la fiscalía que tenia 12 horas de grabaciones de Rus, Blasco, Caturla y Serra por seguridad, por si me atropellaba un coche"

La diputada de la Diputación de València que denunció el caso Taula, Rosa Pérez Garijo, ha declarado hoy finalmente como testigo ante la sección quinta de la Audiencia de València que juzga el presunto amaño de diversos contratos de Cultura en el Ayuntamiento de València y el contrato zombi de Marcos Benavent en la Fundació Jaume II el Just. "Comuniqué a la fiscalía que tenia 12 horas de grabaciones de Rus, Blasco, Caturla y Serra por seguridad, por si me atropellaba un coche".

El tribunal ha confirmado a Pérez Garijo la muelta impuesta por su incomparecencia de ayer, aunque la exdiputada y exconsellera ha asegurado que presentará alegaciones, porque creía que debía comparecer en febrero. "He demostrado que la desobediencia a la justicia no la practico, porque si no fuera por toda la investigación que hicimos no estariamos aquí. Haré la alegaciones porque 200 euros no le vienen bien [pagarlos] a nadie".

En relación al inicio de la macrocausa Taula-Imelsa, Rosa Pérez Garijo ha explicado que conocía a Marcos Benavent, el autoproclamado yonqui del dinero, "porque era era del PP cuando yo era diputada de Esquerra Unida (EU). Nos contaba cosas de los otros, era el que nos contaba las cosas raras del Partido Popular". En 2014 se puso en contacto con Pérez Garijo, Agustí Cerdà [de ERPV (Esquerra Republicana del País Valencià)], porque como sabía que yo era la única que hacía oposición para contarme la existencia de unas grabaciones. Él tenía balas [informativas] pero no tenía pistolas [una plataforma comunicativa]". A partir de ahí comenzó a quedar con el suegro de Marcos Benavent, el empresario de Xàtiva, Mariano López, quien "nos decía que tenía cosas cosas muy graves".

Finalmente quedaron en Catarroja, "en la sede de EU y nos pasó el pen (el dispositivo de almacenamiento) de los audios" que grabó Benavent de las prácticas corruptas. Unos grabaciones como la del exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, contando dinero. O el audio en el que se escucha a la exconcejala responsable de Cultura Maria José Alcón y a Marcos Benavent, entonces asesor en la Fundació Jaume II el Just, repartirse el dinero de una mordida de 20.000 euros por las obras de las torres de Quart:«10.000 euros para ella, 5.000 para él y 5.000 para el partido». También en otra grabación tratar sobre la empresa más idónea para restaurar las Torres de Quart. Ambos se decantan por Cleop porque «los técnicos están encantados» y «ayuda mucho al partido».

Según Pérez Garijo, tras acceder a los audios "primero intentamos transcribirlos. Mi asesor, Josema los de castellano y yo los de valenciano". Y después acceder a la documentación a la que se aludía a través de los ediles de EU en otras instituciones. "En el caso del Ayuntamiento de valencia con [la concejala] Rosa Albert porque [el edil] Amadeu Sanchis no nos hizo caso, para pedir los expedientes de las Torres de Quart". Después ha explicado que fue "a hablar con [el fiscal Anticorrupción] Vicente Torres, para informarle que iba a redactar la denuncia y mientras seguía recopilando la documentación. La presentamos el 30 de julio de 2014 porque no quería que nadie se fuera de vacaciones sin la denuncia" presentada.

Rosa Pérez Garijo ha negado haber manipulado los audios clave de la causa. "No [los he manipulado]. “Me viene justo grabarlo” [un audio], ha explicado a preguntas del fiscal Anticorrupción, Fernando Maldonado.

El interrogatorio del abogado de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro, ha estado más centrado en la cadena de custodia del pendrive, clave para la investigación, que persigue invalidar las grabaciones con las que arrancó el caso Taula-Imelsa. "Había muchas horas de grabación. A algunas personas como David Serra o Maria José Masip, nos costaba identificarlos. A Alfonso Rus, menos", ha explicado Pérez Garijo. Al contrario de lo que dijo el exsuegro de Benavent, que no les entregó el pendrive, la exdiputada ha asegurado que "recibimos el pendrive y a partir de ahí empezamos a recopilar documentación". "Nos llevamos el pendrive. Él se grabaría una copia", ha insistido a preguntas del letrado, Juan Carlos Navarro, especialista en tumbar causas por detalles procesales. "Nosotros antes de entregar el pendrive hicimos copias. Yo trabajé con el pen original", ha confirmado Pérez Garijo.