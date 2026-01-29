La DGT señala las carreteras con dificultad para circular por nieve en Valencia tras la borrasca Kristin

La borrasca Kristin que dejó este miércoles nieve en el interior de la Comunitat Valenciana, especialmente en el Rincón de Ademuz, con incidencias en las carreteras entre Sinarcas y Ademuz, y en Castellón, en la comarca de Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Alto Palancia, Alto Mijares y l'Alcalaten.

Todas las carreteras

Según informa la Dirección General de Tráfico, la nieve obliga a transitar con precaución dentro de la provincia de Valencia en diez carreteras secundarias: la CV-357 en La Cuevarruz, la CV-358 y la CV-359 en La Almeza, la CV-361 en El Hontanar, la CV-362 en Collado, la CV-363 en Losilla, la CV-391 en Villar de Tejas, la CV-478 en Ademuz, la CV-479 en Los Santos y la CV-483 en Arroyo Cerezo. En la provincia de Castellón, está intransitable por la nieve la CV-169 entre los kilómetros 7 y el 14, en el término municipal de Benafigos. Desde Emergencias ya se han movilizado equipos de limpieza en las carreteras mencionadas.

Desde el consoricio de bomberos insisten en tener precaución, y si es posible, que se evite circular por las vías afectadas por la nevada ante la posible formación de placas de hielo.

El tiempo en Valencia

A partir de este jueves, la tendencia en el interior (incluido Ademuz) es que suban las temperaturas, pero sin abandonar la lluvia, con lo que el riesgo de nieve baja fuera de cumbres. En la costa, la previsión es de lluvia/viento y temperaturas relativamente suaves, por lo que no se espera nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología, que ya ha confirmado cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas.

Complicaciones en el tráfico

Valencia ha amanecido con retenciones en los accesos al área metropolitana, con un nudo de la V-30, según informa la Dirección General de Tráfico, tras las calles cortadas en València esta mañana por la tractorada, con el sector agrario bloquea la ciudad para protestar contra Mercosur. El foco principal se sitúa en la V-30, donde se registran dos tramos de congestión entre Benimàmet–Beniferri y Mislata, en ambos sentidos de la kilometración: por un lado, entre los km 8 y 10 en sentido hacia la A-7 (tráfico lento en dirección a Mislata) y, por otro, entre los km 10 y 8 en sentido hacia el Puerto (retenciones de vuelta hacia Benimàmet–Beniferri).

La nieve cubre de blanco Vilafranca, en Castellón / Avamet

A este escenario se suma una retención adicional en la CV-30, en el entorno de Paterna, con circulación irregular entre el km 1 y el km 0 en sentido hacia Quart de Poblet (enlace con la V-30). En conjunto, las incidencias de congestión recogidas en el parte suponen aproximadamente 5 kilómetros de retenciones repartidos en estos tres tramos, con el eje V-30/CV-30 como principal punto de presión del tráfico a primera hora.