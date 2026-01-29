Radiografía del abuso sexual a niñas por internet: víctimas de 13 años, agresores conocidos y juicios de más de 3 años

El objetivo del agresor es obtener imágenes o vídeos de contenido sexual, obligar a la víctima a que realice actos sexuales en el entorno digital o preparar encuentros fuera de la red. El delito se llama online grooming y se produce cuando una persona adulta contacta con una niña, niño o adolescentes a través de Internet, redes sociales, videojuegos u otras plataformas digitales con el objetivo de involucrarles en actividades de carácter sexual. Se trata de una forma de abuso sexual infantil a través de las tecnologías que, al igual que sucede en el abuso sexual físico, se basa principalmente en el engaño, la manipulación y el establecimiento de una falsa relación de confianza. Save The Children ha realizado el informe "Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital" y muestra una radiografía de este delito en la Comunitat Valenciana, donde se han denunciado 344 casos por delitos sexuales en la Comunidad Valenciana desde 2022.

“La existencia de las propias denuncias supone una señal de que el problema empieza a visibilizarse, pero también confirma que la violencia sexual es una lacra que se extiende en distintos ámbitos del entorno digital. Internet continúa siendo un espacio inseguro para los niños y niñas”, señala Rodrigo Hernández, director territorial en la Comunidad Valenciana.

El informe confirma que la edad media de las víctimas es de 13 años, y que las niñas siguen siendo mayoría, 60,7%. El agresor responde mayoritariamente al perfil de hombre sin antecedentes penales. En cuanto a la relación con la víctima, el informe identifica que el 41,7% de los agresores pertenece al entorno conocido, el 33,3% son personas desconocidas, y el 25% corresponde al ámbito familiar, un porcentaje significativamente superior al 3,3% observado en el análisis de 2021-2022.

Save the Children muestra su preocupación por la duración de los procedimientos judiciales en los casos de violencia sexual digital contra la infancia y la adolescencia. En el periodo analizado, más del 60% de los casos duran tres años o más y un 14% supera los cinco años. Además, el 65% de las víctimas declara más de dos veces antes del juicio, lo que incrementa el riesgo de revictimización. Aunque ha aumentado el uso de la grabación del testimonio, todavía no se aplica de forma sistemática.

Revivir el daño

“Obligar a un niño o niña a repetir su caso una y otra vez supone revivir el daño. En el artículo 499 ter de ley de Enjuiciamiento Criminal ya establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de 14 años, una protección que debería ampliarla a los mayores de esa edad. El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien. En la Comunitat Valenciana se ha avanzado en materia de prueba preconstituida con la implantación de modelos como la cámara Gesell en juzgados de las tres provincias, aun así, es imprescindible seguir mejorando hacia modelos de atención holística como puede ser el modelo Barnahus o casa de los niños”, afirma Hernández.