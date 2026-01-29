Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa

Las universidades valencianas vuelven a sacar músculo en el tablero internacional. Según la última edición del QS World University Rankings: Europa 2026, dos instituciones públicas, la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), han logrado mantenerse en la élite continental al situarse dentro del selecto grupo de las 200 mejores universidades de Europa.

Este ranking, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, es uno de los tres termómetros más prestigiosos del mundo para medir la calidad docente, la empleabilidad y, sobre todo, la capacidad de investigación y sostenibilidad de los centros de educación superior. En un escenario de competencia feroz, donde el Reino Unido sigue liderando con mano de hierro —con instituciones como Oxford y Cambridge a la cabeza—, el sistema valenciano logra situar a dos de sus piezas clave en puestos de relevancia.

Luces y sombras en la comparativa anual

Si analizamos los datos al detalle, la fotografía de este 2026 ofrece una lectura ambivalente para los intereses valencianos. Por un lado, la Universitat de València se mantiene como la institución líder del territorio, ocupando la posición número 145. No obstante, la institución dirigida por Mavi Mestre ha experimentado un ligero retroceso respecto al ejercicio anterior, cuando ocupaba el puesto 136. A pesar de este descenso de nueve posiciones, la UV destaca especialmente en indicadores como su red internacional de investigación y su reputación académica, factores que la mantienen firme en el "top 150" europeo.

La cara más optimista de la moneda la protagoniza la Universitat Politècnica de València. El campus de Vera ha escalado posiciones hasta situarse en el puesto 166, mejorando notablemente frente al 175 que registró en 2025. Este ascenso de casi diez puestos confirma la tendencia al alza de la UPV, consolidándose como una de las mejores politécnicas del sur de Europa.

La dualidad con el ranking de Shanghái

Resulta revelador comparar estos resultados con el prestigioso Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como el ranking de Shanghái. Mientras que en el QS —que valora mucho la reputación y la empleabilidad— la UV y la UPV están separadas por apenas 21 puestos, en Shanghái la brecha es mayor pero la valoración global es, si cabe, más positiva para la Comunitat.

En la última actualización del ranking de Shanghái, la Universitat de València se erigió como la segunda mejor universidad de toda España, solo superada por la de Barcelona, situándose en el tramo de las 201-300 mejores del mundo. Por su parte, la UPV se mantiene en el tramo 401-500 a nivel global. Esta discrepancia entre rankings se explica por la metodología: mientras Shanghái prioriza casi exclusivamente la producción científica y los premios Nobel, QS otorga un peso fundamental a la percepción de los empleadores y al impacto social de la institución, un terreno donde la Politècnica valenciana está ganando terreno rápidamente.

El resto del sistema valenciano

Más allá del "top 200", el resto de universidades de la autonomía pelea por ganar visibilidad en un entorno cada vez más globalizado. Instituciones como la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) se sitúan en tramos posteriores del ranking europeo.

Cabe destacar el caso de la UJI, que recientemente lograba entrar por primera vez en el listado mundial de QS, lo que demuestra que el esfuerzo por la internacionalización está calando también en los campus más jóvenes. Por su parte, la UMH sigue destacando en indicadores de excelencia docente y contribución al desarrollo regional, aunque su volumen de producción científica todavía le impide asaltar los puestos de vanguardia en la clasificación general europea.

Retos para la competitividad

La permanencia de la UV y la UPV entre las 200 mejores de Europa no es una cuestión menor. En un contexto donde la financiación universitaria y la atracción de talento internacional son los grandes caballos de batalla de la Generalitat, estos resultados validan la calidad del título que obtienen miles de estudiantes cada año.

Noticias relacionadas

En definitiva, la Comunitat Valenciana sobrevive con nota al examen de 2026. Tener dos centros entre los mejores de un continente que alberga a más de 4.000 instituciones de educación superior confirma que, pese a las limitaciones presupuestarias, el talento y la investigación valenciana siguen cotizando al alza en el mercado global.