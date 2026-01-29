Vox alaba el segundo megadecreto de simplificación del Consell pero obliga a que pase por las Corts

Vox complica el 'Simplifica', el segundo megadecreto del Consell en lo que va de legislatura con el que plantea una profunda desregulación en más de un centenar de normas autonómicas que afectan a un amplísimo abanico de ámbitos. Como estaba previsto, los voxistas han forzado este jueves en la diputación permanente de las Corts su tramitación como proyecto de ley, una posición algo llamativa una vez escuchado a su síndic, José María Llanos, quien se ha deshecho en elogios hacia el texto legal e incluso se ha atribuido su autoría al asegurar que su formación lo ha "trabajado conjuntamente" con el gobierno de Juanfran Pérez Llorca, que es quien ha presentado la propuesta.

El PP, curiosamente, también ha apoyado ese recorrido parlamentario más amplio al que obliga la fórmula del proyecto de ley, que entre otras cosas permite a los grupos presentar enmiendas, pese a que el Consell propuso la vía rápida del decreto. PSPV y Compromís, muy críticos con el decreto por "eliminar garantías y controles" y abrir la puerta al "urbanismo depredador", se han opuesto a su convalidación y han votado a favor, como PP y Vox, de su tramitación como protecto de ley, anunciando enmiendas.

Ha sido la única votación de este jueves en la que ha habido unanimidad entre los cuatro grupos representados en las Corts, que han vuelto a evidenciar la distancia entre bloques al dividirse en el resto de asuntos, algunos sin excesiva carga política como la prórroga de las ayudas al transporte o el incremento de sueldo a los funcionarios para adaptar las tablas autonómicas a las estatales.

Vox: elogios y trabas

Vox ha elogiado el decreto de simplificación, incidiendo en los beneficios que según esta formación acarrerará para la ciudadanía. Llanos ha defendido que "simplificar es hacer política social" y ha celebrado que esta norma deja de tratar al ciudadano "como sospecho" para situarlo "en el centro de todas las políticas".

Asimismo, ha querido destacar que la norma lleva el sello de Vox, recordando que esta segunda norma era una "exigencia" de los de Santiago Abascal y que la han "trabajado conjuntamente" al Consell del PP. Los populares, a través de Mari Carmen Contelles, han aplaudido también la propuesta, subrayando que supone "menos papeles" para el ciudadano y que "convierte la urgencia (por desburocratizar la administración) en norma".

La izquierda, por su parte, ha alertado de posibles peligros que puede traer consigo esta desregulación y ha criticado también que el Consell haya tratado de convalidarlo como decreto ley, sin diálogo previo con la oposición.

"Pelotazos" y "estafas"

El socialista Ramón Abad ha censurado el "oscurantismo, los pelotazos y la corrupción" a los que abre la puerta este decreto ley, "la primera norma de Pérez Llorca" que da "otra vuelta de tuerca al urbanismo destructivo" con "un megadecreto ómnibus" que ha llegado a "criticar la Abogacía de la Generalitat". Y ha acusado al Consell de "entornar la puerta" de las Corts para aprobarlo "por la puerta de atrás".

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha calificado de "estafa, chapuza y vergüenza" este decreto y ha replicado que no es "una simplificación", sino que el contenido es el mismo que la ley de Acompañamiento a los presupuestos, "pero como no hay presupuestos, nos lo clavan aquí". También ha hecho hincapié en las conclusiones del informe de la Abogacía y ha afeado a Vox se lo atribuya mientras Santiago Abascal "dice que los decretos ley son una tiranía encubierta".

Antes, el conseller de Hacienda y responsable del decreto, José Antonio Rovira, había defendido que el Simplifica II es una respuesta "urgente, necesaria y jurídicamente justificada" para favorecer el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana y que persigue acabar con el "exceso de regulación y complejidad que está limitando la capacidad de respuesta de las administraciones".