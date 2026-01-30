La Aemet eleva el nivel de aviso por fuertes vientos en Valencia durante el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el nivel de alerta ante el temporal de viento que acecha este fin de semana en Valencia.

Los meteorólogos ya habían advertido de que iban a ser unos días dominados por el viento de poniente y, de hecho, la Aemet había activado el aviso amarillo por fuertes rachas. Ahora, se ha incrementado la alerta ante el empeoramiento de la situación, que anuncia más viento del que inicialmente se esperaba.

El día más adverso, según la Aemet, será el sábado 31 de enero. En esta jornada, el aviso meteorológico pasa del amarillo vigente el viernes 30 al naranja, que afectará al sur de la provincia desde la medianoche hasta las 12.00 del mediodía por rachas de más de 90 km/h.

A partir de ese momento, la alerta se rebajará y volverá el aviso amarillo en todo el territorio por vientos de más de 80 km/h que se prolongará hasta las seis de la tarde.

Oleaje en Valencia

Los avisos de la Aemet que se activan el sábado 31 no sólo hacen referencia al viento, puesto que también habrá otra alerta que afecta a todo el litoral valenciano y que advierte de temporal marítimo, con grandes olas y fuertes vientos hasta las tres de la tarde.

Desde las 18.00 horas, la situación, en principio, regresará poco a poco a la calma, aunque esto no significará el adiós definitivo del viento de poniente: el domingo 1 de febrero, las fuertes rachas de poniente es probable que vuelvan a hacer acto de aparición en toda la geografía valenciana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Cuándo lloverá en Valencia

Como contrapartida a ese temporal, que el sábado 31 dejará un día "muy adverso" tal y como advierte la Aemet, la jornada será soleada y sin apenas nubes en el horizonte.

La amenaza de lluvia en Valencia regresará en la tarde del domingo, 1 de febrero, cuando de nuevo podría registrarse alguna precipitación a partir de última hora de la mañana o desde el mediodía, cuando serán aún más probables.

Las nubes pasarán a apoderarse entonces del cielo y ya no lo abandonarán prácticamente durante buena parte de la semana entrante, en las que los chubascos estarán muy presentes durante varias jornadas.

