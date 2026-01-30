Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barrachina se lía con las rebajas fiscales de Llorca

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, este viernes.

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, este viernes. / GVA / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

La fiscalidad no es sencilla, y si no que se lo pregunten al portavoz del Consell, Miguel Barrachina, que este viernes ha tenido alguna dificultad para atinar con las nuevas deducciones en el IRPF anunciadas por el president Pérez Llorca.

Para terror de los asesores presentes en la rueda de prensa, Barrachina, titular de Agricultura, ha errado al menos en dos ocasiones a la hora de explicar los tramos de renta que se beneficiarán de las nuevas rebajas fiscales, gracias a la ampliación de los límites de los mismos.

Ante las miradas nerviosas de sus ayudantes, la información correcta ha acabado llegando al conseller, que ya en el último momento de su intervención ha podido acertar en su exposición: en el caso de declaraciones individuales, se eleva el límite de ingresos anuales de 32.000 a 60.000 euros, mientras en las conjuntas, pasa de 48.000 a 78.000 euros.

