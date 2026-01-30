Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Colapso en la autovía de Picanya por la colisión de dos vehículos

El choque de dos vehículos y el posterior incendio obliga a cortar varios carriles de la CV-36 en sentido entrada a València

Redacción Levante-EMV

La colisión entre dos vehículos y posterior incendio está provocando una retención importante en la autovía de Picanya en sentido València, según informa la Dirección General de Tráfico. Concretamente, el accidente ha afectado a dos turismos que en ese momento circulaban en sentido entrada a la ciudad. El impacto ha acabado con el incendio de los dos coches implicados y con el cierre parcial de varios carriles en plena hora punta de este viernes, cuando la gente salía de sus puestos de trabajo y regresaba a la ciudad.

Otras carreteras afectadas

Desde la DGT insisten en que el choque y las retenciones que ha provocado está afectando en cascada a todo el nudo de comunicaciones de la CV-36, que conecta València con Torrent y l’Horta Sud y enlaza la capital con municipios como Picanya, Paiporta, Torrent, Alaquàs y Aldaia, concentrando mucho tráfico diario de desplazamientos. La misma carretera también sirve de conexión rápida hacia la A-7 (By-pass / Autovía del Mediterráneo) y se integra con corredores como la V-30, donde también hay congestión.

Por el momento ya se registran tres kilómetros y medio de retención en la CV-36, que llega casi a Torrent, y colapsos en el tráfico en Valencia de la V-30 sentido Puerto de Valencia.

La densa columna de humo provocada por el incendio es visible desde varios puntos de la ciudad y ha obligado a cortar prácticamente la CV-36 a la altura de Forn d'Alcedo. El accidente se ha registrado en plena hora punta de acceso a la capital .

Otro accidente en la A-7

Otro accidente en la A-7 sentido Barcelona. Se ha registrado a la altura de Picassent y ha obligado a cerrar tanto el carril central como el derecho tras el vuelco de un camión. Por el momento, y hasta que se retiren los restos del trailer, solo se puede circular por el carril izquierdo.

