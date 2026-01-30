La concejala de Urbanismo de Alicante dimite tras la polémica por tener un piso en la promoción de vivienda protegida

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha anunciado este viernes que renuncia a su cargo y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público. Lo hace tras la polémica surgida tras desvelar este diario que es propietaria de un piso, junto a su marido, en la polémica promoción de vivienda protegida, en la que también tienen propiedades otras personas vinculadas con el Ayuntamiento de Alicante.

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado, a través de un comunicado, "que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18", en el entorno de La Condomina.

La concejala, según un comunicado del gobierno local, ha decidido apartarse del cargo "para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

La dimisión de Gómez llega justo un día después de la salida de la hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, quien presentó su renuncia este jueves, tras desvelar este diario que al menos un miembro del gobierno de Luis Barcala (la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez), junto a miembros del Ayuntameinto de Alicante habían sido agraciados con viviendas de protección pública, en la primera promoción que se impulsaba en la ciudad en dos décadas.

