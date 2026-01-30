El Consell cierra filas con Barcala ante la crisis por la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante

El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha salido este viernes en defensa de la gestión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de su equipo de gobierno ante la crisis generada tras conocerse que la concejal de Urbanismo del ayuntamiento, el arquitecto municipal y tres parientes de otra alto cargo del consistorio han resultado beneficiarios de adjudicaciones de vivienda pública protegida en la primera promoción de este estilo en la ciudad en 20 años.

El portavoz de la Generalitat, Miguel Barrachina, ha destacado que el ayuntamiento "y singularmente su alcalde" Barcala han reaccionado con "celeridad" y han remitido a la secretaría municipal la información sobre el caso para una "investigación interna".

Barrachina ha destacado también las intenciones anunciadas por Barcala de acudir a Fiscalía ante el "mínimo indicio" de que esas pesquisas destapen posibles irregularidades y así "actuar contra cualquiera que hubiera podido beneficiarse de esa actuación".

El portavoz, habitual azote del PSOE, ha aprovechado ese compromiso del alcalde de Alicante de denunciar los hechos ante el Ministerio Público para arremeter contra las socialistas valencianas Rebeca Torró y Pilar Bernabé, secretaria de Organización y responsable de Igualdad de Ferraz respectivamente, por no haber hecho lo propio ante los casos de presunto acoso sexual denunciados en el seno de la formación socialista.

Noticias relacionadas

"Animo también al PSOE a acudir a la Fiscalía", ha dicho Barrachina, quien ha criticado que Bernabé y Torró "no conocer" la dirección del Ministerio Público. Así, tras las peticiones del PSOE de Alicante a Barcala de acudir a esta instancia, ha recomendado a los socialistas "hacer lo mismo" ahora que "ya saben que existe y dónde está".