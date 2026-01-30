Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niño discapacidadPrecios viviendaRetrasos AVEParada moraValència culturalPadre ÁngelResidencias mayores
instagramlinkedin

El Consell cierra filas con Barcala ante la crisis por la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante

El portavoz Miguel Barrachina destaca que el alcalde ha actuado con "celeridad" y en "tiempo récord" para investigar los hechos y contraataca exigiendo al PSOE la misma conducta ante los presuntos casos de acoso sexual en el partido

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, comparecen tras el pleno del Consell.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, comparecen tras el pleno del Consell. / Biel Aliño / EFE

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha salido este viernes en defensa de la gestión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de su equipo de gobierno ante la crisis generada tras conocerse que la concejal de Urbanismo del ayuntamiento, el arquitecto municipal y tres parientes de otra alto cargo del consistorio han resultado beneficiarios de adjudicaciones de vivienda pública protegida en la primera promoción de este estilo en la ciudad en 20 años.

El portavoz de la Generalitat, Miguel Barrachina, ha destacado que el ayuntamiento "y singularmente su alcalde" Barcala han reaccionado con "celeridad" y han remitido a la secretaría municipal la información sobre el caso para una "investigación interna".

Barrachina ha destacado también las intenciones anunciadas por Barcala de acudir a Fiscalía ante el "mínimo indicio" de que esas pesquisas destapen posibles irregularidades y así "actuar contra cualquiera que hubiera podido beneficiarse de esa actuación".

El portavoz, habitual azote del PSOE, ha aprovechado ese compromiso del alcalde de Alicante de denunciar los hechos ante el Ministerio Público para arremeter contra las socialistas valencianas Rebeca Torró y Pilar Bernabé, secretaria de Organización y responsable de Igualdad de Ferraz respectivamente, por no haber hecho lo propio ante los casos de presunto acoso sexual denunciados en el seno de la formación socialista.

Noticias relacionadas

"Animo también al PSOE a acudir a la Fiscalía", ha dicho Barrachina, quien ha criticado que Bernabé y Torró "no conocer" la dirección del Ministerio Público. Así, tras las peticiones del PSOE de Alicante a Barcala de acudir a esta instancia, ha recomendado a los socialistas "hacer lo mismo" ahora que "ya saben que existe y dónde está".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
  2. Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
  3. Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
  4. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  5. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
  6. Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
  7. Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
  8. Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos

El Ayuntamiento de Llíria impulsará la transformación urbana con la Agenda de Reconstrucción y fondos europeos

El Ayuntamiento de Llíria impulsará la transformación urbana con la Agenda de Reconstrucción y fondos europeos

El Consell cierra filas con Barcala ante la crisis por la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante

El Consell cierra filas con Barcala ante la crisis por la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante

Así será el parque inundable entre Alfafar y la Torre: un espacio el doble de grande que Viveros

Así será el parque inundable entre Alfafar y la Torre: un espacio el doble de grande que Viveros

La crisi per la reestructuració de Cultura escala i els directors de museus demanen una reunió a Mompó

La crisi per la reestructuració de Cultura escala i els directors de museus demanen una reunió a Mompó

Tanquem Cofrents impulsa acciones para defender el cierre de las nucleares frente al discurso pronuclear

Tanquem Cofrents impulsa acciones para defender el cierre de las nucleares frente al discurso pronuclear

El Pont Vell de Riba-roja recuperará su valor histórico y conectará con el camí de les Ànimes

El Pont Vell de Riba-roja recuperará su valor histórico y conectará con el camí de les Ànimes

Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante

El gestor de la cooperativa de las viviendas públicas: “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”

El gestor de la cooperativa de las viviendas públicas: “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”
Tracking Pixel Contents