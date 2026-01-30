El Consell niega a los ayuntamientos los refuerzos solicitados para Servicios Sociales

La secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoría Garrido, ha denunciado hoy que la "incapacidad" del Consell de Pérez Llorca para aprobar unos presupuestos, consecuencia directa de su dependencia de Vox, ya está teniendo efectos reales sobre los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, empezando por los servicios sociales municipales. Así Garrido ha denunciado que la Generalitat ha comunicado oficialmente a los ayuntamientos la suspensión de las adendas del contrato programa de servicios sociales para 2026, alegando expresamente la prórroga presupuestaria y la inexistencia de crédito disponible.

En este sentido, la dirigente socialista ha explicado que “se trata de una decisión que impide a los municipios incorporar nuevo personal, ampliar jornadas o reforzar los equipos que atienden la dependencia, las valoraciones sociales y las situaciones de mayor vulnerabilidad” y ha añadido que “la decisión del Consell de Pérez Llorca “es una admisión explícita de su fracaso político”, que reconoce por escrito que su incapacidad para sacar adelante unos presupuestos está bloqueando la mejora de los servicios públicos. “La prórroga presupuestaria no es una circunstancia sobrevenida, es el resultado de un president débil, secuestrado por Vox e incapaz de gobernar”, ha insistido.

La paralización por parte del Consell de las mejoras del contrato programa solicitadas por los ayuntamientos está teniendo un impacto directo en la incorporación de profesionales esenciales para los servicios sociales municipales, como trabajadoras y trabajadores sociales, educadores y educadoras sociales, psicólogos y psicólogas, técnicos y técnicas de igualdad, personal administrativo, asesores jurídicos o técnicos de integración. Del mismo modo, esta decisión bloquea la financiación y ampliación de programas fundamentales para la ciudadanía, como el Servicio de Ayuda a Domicilio y el SAD dependencia, Menjar a casa y Major a casa, los programas de igualdad y diversidad LGTBI, Pangea, la atención a personas mayores y a enfermos de Alzheimer, la inclusión social en periodos estivales, la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, o los programas de autonomía personal para personas con discapacidad, poniendo en riesgo la calidad y continuidad de la atención social de proximidad.

Los socialistas advierten además de que esta situación se agrava por la renuncia del Partido Popular a defender una financiación justa para la Comunitat Valenciana. “Es incompatible negarse a recibir más recursos del Estado, alinearse con el PP en el bloqueo de la reforma del sistema de financiación y, al mismo tiempo, decir a los ayuntamientos que no hay dinero para los servicios sociales”, insiste Garrido.

Adendas anuales

Asimismo, la responsable de Dependencia del PSPV-PSOE recuerda que “el contrato programa se diseñó para garantizar una financiación estable y suficiente de los servicios sociales municipales, y que las adendas anuales son imprescindibles para adaptarlo a unas necesidades sociales que no dejan de crecer” y ha subrayado que “congelar las adendas es congelar la atención social”. “El mensaje del Consell es muy preocupante: no hay presupuestos, no hay financiación y no hay refuerzos para los servicios sociales”, ha advertido la dirigente socialista, al tiempo que ha alertado que de los primeros efectos de esta parálisis ya se están dejando notar en los ayuntamientos y en las personas que esperan una valoración de dependencia o una atención social adecuada.

Finalmente, Garrido ha añadido que “Pérez Llorca gobierna en prórroga porque depende de Vox, y esa debilidad la están pagando los ayuntamientos y las personas más vulnerables” y ha señalado que “el mismo Consell que se niega a defender una financiación justa para la Comunitat Valenciana es el que ahora dice que no hay dinero para reforzar los servicios sociales”, y ha exigido que “se ponga fin al bloqueo presupuestario y a la renuncia a la financiación que está lastrando a nuestra comunidad”.