La crisis por la reestructuración de Cultura escala y los directores de museos piden una reunión a Mompó

La reestructuración que impulsa la Diputación de Valencia dentro de su área de Cultura ha provocado una unanimidad de las que cuenta conseguir. Los cuatro sindicatos con representación (UGT, CCOO, Intersindical y CSIF) se manifiestan en contra de la reforma, que ha provocado un terremoto en la casa.

Así lo manifestaron este jueves en una reunión que había pedido la plantilla, y que congregó a medio centenar de personas y responsables de todos los departamentos y museos de cultura, así como trabajadores afectados.

Cabe destacar, como ya contó Levante-EMV, que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo cesa al jefe de servicio, reestructura el servicio con nuevas direcciones, amortización de plazas y cambio de áreas de empleados. Todo ello sin negociación ni informar a los afectados, lamentan las fuentes consultadas, que se enteraron al conocer el detalle de las 358 páginas de esta amplia reforma. Algunas fuentes señalan que el servicio pasaría de más de 170 puestos de trabajo a menos de 150.

La principal conclusión a la que se llegó en la reunión es que la plantilla de Cultura quiere plantar batalla. O como mínimo intentarlo. En la reunión se valoró la posibilidad de realizar concentraciones. Los sindicatos, previsiblemente, se manifestarán todos en contra en la mesa general de negociación que se celebra el lunes con la diputada de Personal, Reme Mazzolari.

El primer paso, con todo, ha sido solicitar una reunión directamente con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, una petición formulada ayer mismo. A ella acudirán los directores del museo de cultura popular l’ETNO, la de Prehistòria, el director del MuVIM, y los responsables del Sarc y la Institució Alfons el Magnànim, la editorial de la diputación. Asimismo acudirá el jefe de servicio de Cultura.

Su reclamación es que detenga el proceso (la intención inicial era que el pleno del mes de febrero dé el visto bueno a los cambios) y que se vuelva a poner en marcha negociando desde el principio, teniendo en cuenta la opinión de los jefes.

Como publicó este diario, la nueva modificación de la plantilla de la Diputación de Valencia que ultima el área de Recursos Humanos plantea una reorganización integral del área de Cultura en la que se incluye la eliminación del puesto de Jefe de Servicio, que actualmente ocupa Josep Vidal, y pone el peso de la gestión en seis direcciones, cuatro de ellas ya creadas (MuVIM, Museu d’Etnologia, Museo de Prehistoria y Teatros) y dos de nueva creación: la de la Institución Alfons el Magnànim (la editorial provincial) y la de Gestión Cultural-Municipalismo. Estas seis direcciones solo tendrán jerárquicamente por encima al diputado de Cultura.

La reorganización del área incluye la supresión de servicios existentes, la creación de nuevos puestos directivos y una redistribución del personal para eliminar duplicidades y reforzar la asistencia cultural a los municipios de la provincia. Son varias plazas de administrativos los que se reubican a otros departamentos.

MuVIM: nuevo museo de arte de la diputación

La reforma propone dividir el Área de Cultura en dos grandes bloques conceptuales. Por un lado, la Gestión Museística, que agrupará los tres museos dependientes de la Diputación: el MuVIM, el Museu Valencià d’Etnologia y el Museo de Prehistoria. Por otro, la Gestión Cultural–Municipalismo, que concentrará la programación cultural, la itinerancia y los servicios dirigidos directamente a los ayuntamientos, además de El Magnànim y Teatres.

Además, la reorganización contempla también que la Ofitec, la oficina que gestiona el patrimonio artístico de la diputación, se integre en el MuVIM para que el museo exhiba permanentemente una selección de obras que en su mayoría permanecen actualmente en un almacén de Bétera. Con este cambio, adelantado en su día por Levante-EMV, el espacio pasará a denominarse MuVIM-Museu d’Art de la Diputació.