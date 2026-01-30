Radiografía de un mundo tensionado: política, dana e IA en el centro del debate

Entre la crispación política y geopolítica, la dana de Valencia y sus derivados como el negacionismo climático y la solidaridad, el miedo a perder poder adquisitivo, el impacto social del cáncer y la fascinación mezclada con temor por la inteligencia artificial, el mapa emocional de los españoles se dibuja hoy con trazos de desigualdad, desafección y cansancio. Así lo refleja el Estudio de Tendencias Informativas 2025, elaborado por Prensa Ibérica y LLYC y presentado ayer jueves, que radiografía un año de consumo informativo y conversación social a partir del análisis de más de 137 millones de navegadores únicos, 1.500 millones de páginas vistas y cerca de 400 millones de menciones en redes sociales.

El informe, basado en el Índice de Interés Informativo (Triple I), integra lo que se lee en los medios y lo que se debate en redes para jerarquizar los contenidos según su relevancia social real. El resultado confirma que la conversación pública española vive instalada en una tensión casi permanente, con la polarización política como eje central y una creciente sensación de frustración ciudadana cuando los problemas cotidianos quedan atrapados en el ruido del enfrentamiento partidista.

Durante el acto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, reivindicó el papel del periodismo como garantía democrática y alertó del peligro real que supone la desinformación, estrechamente ligada a la polarización. Destacó el impacto nacional de la dana de Valencia, que convirtió una tragedia local en un debate compartido sobre cambio climático, prevención y respuesta institucional. «La manera de proteger la democracia es con profesionales que firman lo que publican y se responsabilizan de ello», subrayó.

Las burbujas informativas

El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, recordó —citando al autor de 'Sapiens', Noah Harari— que la comunicación es lo que distingue al ser humano y permite crear realidades compartidas como leyes o instituciones. En un contexto marcado por las redes sociales y los algoritmos, advirtió, se refuerzan las burbujas informativas y se dificulta el reconocimiento del otro. Frente a ello, defendió el papel de los medios como constructores de una esfera pública basada en reglas comunes y explicó que el grupo, con más de 1.200 periodistas repartidos por todo el país, trabaja desde la capilaridad territorial para reflejar los problemas reales de cada rincón, en contra de la desinformación. «La desinformación es el segundo mayor riesgo que tiene el planeta detrás del ámbito geopolítico. Está por encima de las catástrofes naturales y las guerras, por lo que es un momento crítico», dijo.

El director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, Joan Cañete, desarrolló a continuación los resultados del estudio, basado en los datos obtenidos de las «conversaciones públicas» en las redes sociales.

Es lo que permite, dijo, conocer qué información le interesa a la gente. «Se genera una enorme conversación cada día con miles de mensajes que leen decenas y decenas de miles de personas. Lo que hemos hecho nosotros es analizar esta conversación. No hemos preguntado a los españoles qué opinan sobre los aranceles de Trump, sino cómo lo han leído en los periódicos de Prensa Ibérica, cómo han conversado en redes, qué argumentos aparecen y con qué intensidad. A partir de datos reales, hemos completado la lista de contenidos que más interesan», explicó.

En ese mapa, la política vuelve a situarse como el gran imán de la atención, con el eje PSOE–PP como estructura dominante del debate y Pedro Sánchez como principal nodo conversacional. Los casos del entorno del Gobierno refuerzan una narrativa de desgaste institucional que se amplifica especialmente en redes sociales.

Las buenas noticias

La dana de Valencia se consolida como una de las grandes «conversaciones públicas» del año. Más allá del drama humano, activó un debate nacional sobre infraestructuras, sistemas de alerta y vulnerabilidad territorial frente a fenómenos climáticos extremos, dejando una pregunta compartida: «¿y si ocurre aquí?». Además, generó una buena noticia: la de la solidaridad. «Las buenas noticias crean lazos y comunidad», destacó Joan Cañete.

La política internacional también aterriza en clave doméstica a través del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Sus políticas arancelarias se traducen en España en preocupación por el sector primario, con titulares sobre el vino, el aceite o la fruta, confirmando que los grandes movimientos del tablero mundial se interpretan cada vez más desde la experiencia cercana.

La IA y el cáncer

La inteligencia artificial atraviesa todo el ecosistema informativo como fenómeno transversal, combinando entusiasmo e incertidumbre. Conviven las expectativas de mejora en sanidad y educación con los temores a la pérdida de privacidad, la manipulación de contenidos o la falta de control humano.

En salud, el cáncer se consolida como el gran eje de atención, impulsado tanto por los avances científicos como por su dimensión humana, mientras que la salud mental lidera la conversación en redes sin lograr aún un reflejo equivalente en la agenda política.

El informe también señala la paradoja de dos pilares económicos del país: el campo y el turismo generan empleo y riqueza, pero concentran malestar ciudadano por la sequía, la presión de precios, la saturación de destinos o el impacto sobre la vivienda. En movilidad, el coche sigue siendo el protagonista indiscutible, y la vivienda se ha incorporado de lleno al ciclo de la polarización, entre la empatía que despiertan los desahucios y la indignación asociada a la ‘okupación’. Por debajo de todos estos debates discurre un hilo invisible: la desigualdad.

Temas ‘bajo el radar’

A ello se suman otras discusiones intensas, como la guerra en Gaza, marcada por una triple polarización —humanitaria, ideológica y política—, y los llamados “temas bajo el radar”: bienestar animal, brecha generacional, fatiga tecnológica, salud mental o fenómenos climáticos extremos, muy presentes en redes pero aún con escasa traducción estructural en la agenda pública.

El estudio revela una conversación sin compartimentos estancos, donde política, economía, cultura y tecnología se entremezclan constantemente, los acontecimientos inesperados se politizan con rapidez y la experiencia personal pesa más que los datos.

Desde Zeus by LLYC, Bárbara Guillén defendió la anticipación como herramienta clave en un contexto de sobreinformación, incertidumbre y polarización, mientras que su CEO, Amparo García, subrayó la importancia del dato veraz y estructurado para evitar decisiones erróneas.

El secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, valoró el rigor del estudio y cómo desmonta las intuiciones sobre qué preocupa realmente a la ciudadanía. "Yo hubiese dicho que el primero es la vivienda. Enhorabuena a Prensa Ibérica por el rigor científico y por lo que representa para los que somos periodistas", dijo.

Cerró el bloque Luis de la Peña, CEO de LLYC, con un dato revelador: el 40 % de las búsquedas ya se realizan a través de sistemas de inteligencia artificial y el 85 % de esas interacciones desembocan en una toma de decisiones.

La conclusión del Estudio de Tendencias Informativas 2025 es clara: España conversa desde la emoción, la desigualdad y la confrontación. Comprender ese mapa no es solo un ejercicio analítico, sino un primer paso para reconstruir puentes en un espacio público cada vez más fragmentado.