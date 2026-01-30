Expertos y administraciones debaten en Valencia sobre la sobrepoblación de jabalíes y la gestión forestal

El Ateneo Mercantil de Valencia ha acogido hoy la celebración de los I Desayunos Informativos de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, un foro de encuentro que ha reunido a representantes del mundo cinegético, administraciones públicas, expertos y medios de comunicación para analizar los principales retos relacionados con la gestión de la fauna silvestre, especialmente la sobrepoblación de jabalíes y otros ungulados.

Sobrepoblación de ungulados

Uno de los ejes centrales del desayuno ha sido el análisis de la sobrepoblación de jabalíes y otros ungulados, un fenómeno que, según los participantes, arrastra más de una década de falta de planificación estructural. El profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, Albert Ituren, ha sido contundente: “Hay que ser muy conscientes de que estamos en una situación de guerra. Hubo mucha miopía con el problema de la sobrepoblación y no se actuó. Ahora tenemos más herramientas, pero hemos perdido más de diez años”.

La siniestralidad en carreteras ha sido otro de los grandes bloques temáticos. La diputada del Área de Carreteras de la Diputació de València, Reme Mazzolari, ha explicado las limitaciones técnicas y las medidas que se están implementando: “En la comarca de la Ribera Alta hemos colocado reflectores que, al recibir la luz, emiten una luz roja que ahuyenta a los animales. Estamos observando menos paso de fauna y la experiencia está funcionando bien”.

Gestión forestal y coordinación

La falta de coordinación entre administraciones, gestores del monte y sector cinegético ha sido señalada como una de las grandes debilidades actuales. Ismael Sanvíctor, presidente de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida, ha remarcado que “el monte está impracticable, sin visión a pocos metros” y que mantener estructuras como las realas implica elevados costes: “Todos los actores que nos encargamos de esto no estamos suficientemente coordinados. Tenemos que avanzar hacia un objetivo claro, que es el control de la sobrepoblación”.

En esta misma línea, el diputado del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Jesús Lecha, ha criticado la falta de gestión en etapas anteriores: “El bosque o lo gestionas o se te come. Gestionar implica tomar decisiones, y durante años no se han tomado”.

La presidenta de la Federación, Lorena Martínez, ha recordado los años de incertidumbre vividos por el sector: “Durante ocho años del anterior gobierno autonómico hemos estado viviendo una falta de respuesta ante las problemáticas”.

El nuevo marco de actuación

El director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat Valenciana, Luis Gomis, ha defendido el nuevo enfoque del Consell: “Estamos heredando muchos problemas causados por la no gestión, como la prohibición de cebar, que ha impedido una gestión correcta. Hemos sido pioneros con el decreto de control de ungulados y hemos aprobado un decreto ley en tiempo récord”.

La alcaldesa de Azuébar y presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, Jessica Miravete Bernat, ha descrito la realidad cotidiana de los municipios rurales: “Estamos rodeados de zonas forestales y dos parques naturales. Es raro que alguna familia no haya tenido un problema con un jabalí”. Miravete ha relatado una experiencia personal en una autovía para subrayar que el problema no se limita a carreteras secundarias y ha puesto el acento en la relación entre incendios y desplazamiento de fauna hacia zonas habitadas.

El delegado de la Federación en Castellón, Juanjo Ferrer, ha denunciado episodios de conflictividad con grupos animalistas que demuestran la falta de apoyo de las administraciones en años anteriores. “Nos hemos encontrado con manifestaciones para impedir la entrada de las realas, disparos de cohetes y situaciones muy tensas. Si no se hace pedagogía sobre la importancia de la caza seguiremos igual”, añade.

Lorena Martínez ha reivindicado la normalización social de la actividad cinegética que se está trabajando en la Federación: “Hemos intentado darle normalidad a la caza, que se vea como una noticia más, igual que el fútbol o el tiempo”.

Diálogo, gestión y reconocimiento

La presidenta ha defendido el valor del diálogo actual con la administración: “Antes veía al director general una o dos veces por legislatura; ahora lo veo varias veces al mes. El diálogo continuo es fundamental”. También ha puesto sobre la mesa cuestiones clave como la gestión de los montes abandonados, la responsabilidad en accidentes, el aumento de los seguros y la necesidad de desarrollar una verdadera industria de la carne de caza.

Los I Desayunos Informativos de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana nacen así "como un nuevo espacio de diálogo permanente entre sector, administraciones y sociedad, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más eficaz y sostenible de la fauna silvestre en el territorio valenciano".