Llegar a València, misión imposible: "Esto es una ratonera, me va costar una hora llegar"

El accidente registrado este mediodía en el puente de la CV-36 en sentido València ha convertido la autovía de Torrent y Picanya en una ratonera. El cierre de varios de los carriles por el choque de los dos vehículos y su posterior incendio está provocando colas kilométricas en esta vía de conexión que conecta la capital con l'Horta Sud. El resultado: colas kilométricas que llegan a Torrent y cientos de conductores condenados en sus coches.

El trayecto que un día normal apenas lleva 10 minutos se está convirtiendo en una tortura para muchos de los conductores que intenta llegar a València. María es una de las vecinas de Torrent que ha salido a la autovía: "Hace 15 minutos que he salido a la autovía y parece que me queda por lo menos 25 minutos más de cola para llegar a València. Esto es una ratonera". Como ella, cientos de vecinos de L'Horta sud y también trabajadores de los polígonos industriales situados alrededor de la CV-36.

El accidente se ha registrado en plena hora punta y ha convertido el acceso a la capital desde la autovía de Torrent en uno de los puntos negros del día. También se está viendo afectada la V-30 y el resto de vías con las que enlaza la CV-36. Por el momento, y hasta que se recupere el tráfico con normalidad, se recomienda usar vías alternativas como el baypass y la A-3, para quienes viven en Torrent y tienen la oportunidad de llegar a la A-7 o bien recurrir a los corredores comarcales que conectan la autovía de Torrent con la V-31.

Retirada de los vehículos

El equipo que trabaja para reabrir cuanto antes la circulación normal en la CV-36 ha empezado a retirar lo restos del último de los coches accidentados sobre las 16:45 horas. Una vez completada esta maniobra, se podrá reabrir al tráfico el carril cerrado y aliviar el tráfico en esta importante vía de acceso y salida de la ciudad.