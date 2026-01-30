El PP y los artistas falleros entierran la polémica por la censura de un ninot de Mazón

El caso de presunta censura en el MuVIM, dependiente de la Diputación de Valencia, a una exposición del gremio de artistas falleros por incluir un ninot de Carlos Mazón se evapora. Tanto el equipo de gobierno como el propio colectivo parecen dispuesto a dejar correr el tema, que ayer miércoles protagonizó el pleno de la corporación provincial. Ni los afectados quieren incidir ni el PP parece especialmente ofendido.

Como publicó este diario, el Gremio tenía que presentar una exposición de 50 ninots vinculada a la dana antes de que terminara el año 2025, para cumplir con la subvención de 200.000 euros concedida por el equipo de gobierno de PP y Ens Uneix.

Aunque la muestra comenzó a montarse en la tercera planta del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), fue retirada poco antes de la apertura y terminó en la sede del propio gremio. Compromís denunció una censura política y los artistas lo corroboraron. Todo subió de voltaje cuando la Diputación aseguró que no hubo "ninguna solicitud formal por parte del Gremi d’Artistes Fallers para que el MuVIM acogiera esta exposición”, que no había una memoria técnica completa y que “hablar de censura es faltar a la verdad”.

Todo saltó por los aires con la réplica que llevó a cabo la entidad gremial, como contestación a ese comunicado, al asegurar el 2 de enero, que “no consentimos ni consentiremos que se nos tache de mentirosos, se empañe nuestra labor apolítica, ni se nos use como herramienta por parte de ningún partido político”.

Seis días antes, retirar un ninot

El colectivo detalló que seis días antes de la inauguración de la exposición en el MuVIM, la Diputación de Valencia “pidió por primera vez a la directiva del gremio que retirara la figura que ha despertado la polémica”. La directiva del gremio se negó, aduciendo que cumplía con todo lo pactado y defendiendo siempre la libertad de expresión de los artistas y el arte fallero.

“La Diputación de Valencia continuó insistiendo en que debía ser el Gremio quien retirara la figura. La directiva volvió a negarse y defendió nuevamente el cumplimiento de las normas y la libertad de expresión de los artistas. La siguiente noticia que la directiva tuvo por parte de la corporación provincial fue que la exposición no se podía realizar en el MuVIM, a 24 horas de su inauguración. La directiva buscó soluciones y finalmente decidió vaciar la primera planta del Museo del Artista Fallero para acoger los 50 ninots e inaugurar la mañana del 31 de diciembre”, completaba el texto.

El precedente de De la Calle

El MuVIM tiene un doloroso precedente en cuanto a censura por motivos políticos. En 2010, se ordenó la retirada de varias fotografías de una exposición vinculadas al caso Gürtel. La orden fue política pero quien dimitió, por no compartir la decisión, fue el director del museo, Román de la Calle.

Este nuevo caso se abordó ayer durante el pleno de enero de la Diputación de Valencia, donde PSPV y Compromís reclamaron una disculpa y que se investigara el episodio. La moción fue rechazada por parte del equipo de gobierno de PP y Ens Uneix, con el apoyo de Vox, que da por buenas las explicaciones del diputado de Cultura y responsable político del MuVIM, Paco Teruel.

Según Teruel, que señala las buenas relaciones con el colectivo, todo se debió a problemas burocráticos y exoneró a los responsables del MuVIM de toda responsabilidad. Desde el 9 de diciembre, el diputado tenía conocimiento de esa exposición que se tenía que inaugurar antes del 31 por las exigencias de la subvención. Se estudió primero que se realizara en los patios de la Beneficiencia, pero por problemas burocráticos se contempló después la tercera planta del MuVIM, donde la dirección no ponía problemas.

Teruel apunta a las gestiones contrarreloj. Primero, la instancia y memoria llegó oficialmente el 26 de diciembre, en plenas fiestas. Sin apenas margen para cumplir los trámites administrativos, había riesgo de prevaricación, señala. Aun así trató de salvarse los inconvenientes. Eran días festivos, con personal de vacaciones y además temporal meteorológico con un Es Alert, rememoraba ayer.

Finalmente, Teruel señala que el día 29 se entera de que se han retirado los elementos que se habían montado, y finalmente la exposición se monta en el Gremi. “Nadie me dijo nada de censura. Me enteré en enero cuando salió la noticia en la prensa. No hemos dado ningún paso para que se hiciera censura. La relación con el gremio es excelente. He intentado que se hiciera. Creo que se la llevan del MuVIM porque se dieron cuenta que era imposible que se llevara a término. Igual que lo era en la Beneficència”, conluyó Teruel.

Noticias relacionadas

Ens Uneix pide explicaciones

Quien más interpelado se ha sentido por la palabra ‘censura’ y menos dispuesto parecía ayer a dejar correr el asunto era Ens Uneix. La vicepresidente Natàlia Enguix criticó la actitud del gremio por las “acusaciones tan graves” a la institución, y reclama que aclaren públicamente “quién, cuándo y cómo” ha ejercido la supuesta censura para poder tomar medidas. Consultados por este diario, el colectivo evita extender el choque y no señala a quien dio la orden. Las relaciones con el diputado son buenas y parece que se le dan prioridad a no entrar en conflicto, más allá de constatar que se había producido la presión para no exhibir ese ninot y su negativa a aceptarlo. Aseguran que se limitaron a negar la versión y a constatar la censura recibida.