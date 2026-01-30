Raquel Cámara asumirá el escaño de Sonia Borruey en las Corts tras la renuncia de Aarón Cano

Nuevos movimientos en el grupo socialista de las Corts. El nombramiento de la diputada Sonia Borruey como nueva directora general de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA) llevará a la secretaria comarcal del PSPV en el Valle de Ayora-Cofrentes, Raquel Cámara, a las Corts. Lo hará tras la renuncia "por motivos familiares y personales" del exconcejal del Ayuntamiento de València Aarón Cano, histórico abalista, a quien correspondería por orden de lista ocupar el escaño que deja libre Borruey. El que fue concejal de Protección Ciudadana de València con el primer gobierno progresista liderado por Joan Ribó ha comunicado esta misma mañana al sindic socialista de las Corts, José Muñoz, su decisión de no coger el acta.

Sonia Borruey, exmujer del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha sido nombrada en el cargo este mismo viernes en el consejo de administración de la citada empresa, según ha podido confirmar este diario.

Aarón Cano estuvo al frente de la delegación de Protección Ciudadana de València entre 2015 y 2019. Fue uno de los pocos concejales que no repitió en la lista a los comicios en 2023. Pidió entonces el reingreso en la Diputación de Valencia donde venía ocupando la jefatura de la Sección de Investigación y Difusión del Patrimonio de la corporación provincial. Los socialistas lo incorporaron en 2023 en la candidatura autonómica en el puesto 19 por Valencia, un lugar en el que resultaba poco probable que obtuviera escaño. Sin embargo, la marcha a París del exresident Ximo Puig como embajador de España ante la OCDE, seguida de otras renuncias como la de Gabriela Bravo, que dejó el acta para volver a la Fiscalía, junto con la la salida de Arcadi España y de Rebeca Torró, tras ser nombrados secretarios de Estado, y la del que fue conseller de Sanidad con el Botànic Miguel Mínguez, que ocupaban los cinco primeros puestos en la lista, seguida ahora la marcha de Borruey habrían hecho posible el ascenso de Cano a diputado autonómico. Sin embargo, el exconcejal no tiene intención de volver a la política activa. Sus últimos años en el ayuntamiento "fueron extremadamente duros", apunta el mismo, quien aclara que su renuncia al escaño no tiene nada que ver con la caida en desgracia del exministro José Luis Ábalos, del que Cano fue persona de máxima confianza.

La renuncia de Aarón Cano lleva por tanto a Raquel Cámara a las Corts. La secretaria comarcal del PSPV en el Valle de Ayora, la comarca más alejada del centro político valenciano y la que menos afiliados del puño y la rosa tiene, aporta "un perfil nuevo" que, se espera, pueda dar voz a una comarca alejada y de las más despobladas.

Noticias relacionadas

Este nuevo movimiento en el grupo parlarmentario de las Corts llega en pleno proceso de reorganización por parte de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que busca rodearse de personas de confianza frente a los sectores más críticos. En la primera ejecutiva del partido celebrada a principios de enero la ministra de Ciencia y candidata a la Generalitat apartó a Alejandro Soler como coordinador del PSPV en la Cámara Baja, mientras el diputado autonómico y expresidente de la Diputación de València Toni Gaspar fue reemplazado como síndic adjunto por Maite García. Poco después Morant situó a Yaissel Sánchez como portavoz de Sanidad en sustitución de Rafa Simó. La reorganización. Esta misma semana se ha producido la renuncia del exministro José Luis Ábalos a su acta de diputado en el Congreso. Su escaño lo ocupará la alcaldesa de Llaurí, Ana Gonzalez, afín al sector crítico de Carlos Fernandez Bielsa.