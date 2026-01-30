El petxinot, la "depuradora viva" de l’Albufera, lucha por sobrevivir ante la pérdida de calidad del agua

Durante siglos, en el silencio del fondo de l’Albufera, el petxinot trabaja sin ser visto. Lo hace sin alharacas: su sola existencia en los fondos del humedal ya hace su función. Este molusco de agua dulce que está catalogado como especie en peligro de extinción filtra el agua como si de una depuradora natural se tratara. Cada ejemplar adulto puede llegar a gestionar hasta 50 litros de agua al día. O, mejor dicho, podía: el petxinot está desapareciendo. En l’Albufera, solo quedan algunos ejemplares en algunas zonas y acequias. Como si de la serpiente del lago Ness se tratara, es tan extraño verlos que muchos han dudado de su existencia. Los técnicos han tenido que aportar pruebas fehacientes de su existencia durante años para que les creyeran. Pero finalmente lo han hecho: administraciones, Fundación Oceanogràfic y Fundación Aguas de València han entonado un SOS conjunto para salvar a la especie.

Desde 2005 se realiza un seguimiento de los ejemplares que quedan, a modo de censo. Las poblaciones han ido en descenso, fruto de la pérdida de calidad del agua del humedal, las especies invasoras, décadas de dragados de acequias y salinización de la laguna. Pero la dana supuso un nuevo golpe para estas náyades, y la alianza entre colectivos ambientalistas, Generalitat y Oceanogràfic entró al rescate: se pudieron sacar de la zona 1.300 ejemplares para salvarlos. Se crearon colonias exsitu, y se empezó a trabajar en la cría en cautividad. Fruto de este trabajo, delicado y complejo, ya se han conseguido 200 juveniles con más de ocho meses de vida, todo un logro para el estado en que se encuentra la especie.

260130LEV Daniel Tor (230677707) / Daniel Tortajada

Una depuradora viva

El petxinot ejerce una función de depuración natural del agua. Es una infraestructura viva que sostienen el equilibrio del ecosistema, porque permite fijar el sustrato y que otras especies se asienten. Cada ejemplar, pequeño, de unos centímetros en los casos de adultos, permite filtrar 50 litros de agua cada día. “Es la posidònia de l’Albufera, que sostiene el ecosistema desde abajo”, resume Beatriz Domínguez, coordinadora de la Fundación Oceanogràfic.

“El proyecto Alianza por el Petxinot es una manera de entender la conservación, que mira a especies menos visibles, carismáticas pero esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, ha destacado Domínguez en el acto de presentación del proyecto, que ha tenido lugar en el Oceanogràfic. La conservación, apunta, puede ser un círculo vicioso o un ciclo virtuoso: “no se puede proteger el mar sin cuidar antes ríos, lagunas o humedales como l’Albufera”.

Firma del convenio para la recuperación del petxinot / Daniel Tortajada

Ahora, el proyecto que empezó en 2021 con la cría en cautividad en el Oceanogràfic se refuerza con la entrada de la Fundación Aguas de Valencia. En esta nueva fase, se va a instalar en el Oceanogràfic un laboratorio que estará abierto a los visitantes para conocer cómo se lleva a cabo la recuperación. Además, la iniciativa contempla acciones de comunicación y sensibilización con los trece municipios ribereños de l’Albufera “para acercar el petxinot a la ciudadanía”. Pero, sobre todo, se van a intensificar los esfuerzos para que la población crezca.

Reconoce Jesús Hernández, técnico del Centro Acuícola de El Palmar, que está en un momento “francamente malo”. “Lo tienen muy complicado para seguir adelante”, afirma. Y eso a pesar del “valor tradicional” de una especie cuyas conchas se utilizaban hace generaciones para crear botones de nácar. No solo en l’Albufera: las náyades crían -o criaban- en muchos puntos de la Comunitat Valenciana, desde el sur de la provincia de Castellón hasta el sur de la de Valencia.

Presentación de la campaña Alianza por el petxinot / Daniel Tortajada

Dependiente del barbo

Ese proceso natural de cría es el que se intenta reproducir en cautividad, y no es sencillo. El ciclo de reproducción del petxinot es especialmente complejo, porque necesita de otras especies, sobre todo de peces, que actúen a modo de “hospedador intermediario para poder hacer su primera metamorfosis”. Lo explica Blanca Pérez, técnica del área de Conservación de la Fundación Oceanogràfic. En el acto de presentación, tras ella, hay una pecera con barbos, una de estas especies de peces que actúan como alojamiento para que el molusco se desarrolle.

Incluso una vez “alojados” para desarrollarse, su proceso de crecimiento es muy lento. Puede llegar a tardar hasta 10 o 15 meses dependiendo de la temperatura. Su tamaño, durante todo ese proceso, es casi diminuto. Al nacer miden 200 micras, y ocho meses después alcanzan dos milímetros.

Noticias relacionadas

Petxinots en el Oceanogràfic / Daniel Tortajada

Con vistas a su futura reintroducción

La idea de futuro es criar el suficiente número de ejemplares en este laboratorio en cautividad, y fortalecer lo suficiente la especie, como para poder reintroducirla en el medio natural con el apoyo y asesoramiento de personas expertas. Pero, de momento, la supervivencia es lo prioritario. “El petxinot nos habla por sí solo del estado real de nuestras acequias y sistema hídricos, es un diagnóstico continuo y perenne del ecosistema, de modo que, si sobrevive, es un indicador de que funciona”, resume el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. “No quiero pensar cuánto significaría de tecnología y recursos emular su función natural”,añade. Y cree que este proyecto es una prueba de que “la conservación ambiental avanza más y mejor cuando se hace desde lo local y de forma compartida”.