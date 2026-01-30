La UPV presenta una microtuneladora estudiantil que competirá entre los 8 mejores equipos del mundo en un reto impulsado por Elon Musk

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha presentado este viernes el proyecto Talpa Tunneling, el equipo de estudiantes que ha obtenido la clasificación para la fase final de la Not-a-Boring Competition 2026. El certamen, organizado por la empresa de infraestructuras The Boring Company —fundada por Elon Musk—, se celebrará a finales del mes de marzo en la localidad de Bastrop, Texas. La delegación valenciana es la única representante de una institución española y europea en esta edición.

De acuerdo con las bases de la organización, solo ocho equipos de todo el mundo han sido seleccionados para la fase presencial del reto técnico. Junto a la UPV participarán UATXcavators (Universidad de Austin), CU Hyperloop (Colorado Boulder), Smith Engineering Hyperloop (Queen's University, Canadá), The Diggeridoos (Virginia Tech), Penn Hyperloop (Pennsylvania), Boring Illinois (Illinois Urbana-Champaign) y Dig'em Aggies (Texas).

Especificaciones técnicas del prototipo

El proyecto Talpa Tunneling consiste en el diseño y construcción de una microtuneladora de 0,6 metros de diámetro y un peso aproximado de 1.500 kilogramos. La máquina ha sido proyectada para la excavación autónoma de túneles en entornos urbanos y cuenta con una potencia total cercana a los 60 kW.

La navegación del dispositivo es autónoma y se apoya en sensores LiDAR para el posicionamiento y corrección de la trayectoria. Asimismo, la extracción de los escombros se realiza a través de un mecanismo de tornillo sin fin, accionado por un motor eléctrico independiente del sistema de corte.

El modelo de Generación Espontánea

La iniciativa se integra en Generación Espontánea, un programa de la UPV orientado al aprendizaje práctico a través de proyectos extracurriculares. En la actualidad, este programa aglutina a más de 3.000 estudiantes repartidos en 65 equipos multidisciplinares. El objetivo del modelo es que el alumnado aplique conocimientos teóricos en entornos de ingeniería real, gestionando presupuestos, departamentos y validaciones técnicas similares a las de una estructura industrial.

Este ecosistema ha permitido a la UPV obtener resultados en otras competiciones internacionales de alta exigencia. Un ejemplo es Formula Student UPV, el equipo que diseña y fabrica monoplazas de competición y que ha logrado posiciones destacadas en circuitos europeos frente a universidades técnicas de referencia. Del mismo modo, el programa ha impulsado proyectos como Hyperloop UPV, que también ha participado en certámenes previos organizados por empresas de Elon Musk relacionados con el transporte de alta velocidad en tubos de vacío.

Desarrollo de la competición en Texas

Durante el acto de presentación, el rector de la UPV, Jose Capilla, ha señalado que el proyecto Talpa Tunneling responde a un modelo de aprendizaje basado en la resolución de retos técnicos reales. El equipo se estructura en departamentos especializados de mecánica, electrónica y operaciones, reproduciendo la organización de un proyecto industrial de ingeniería civil.

Por su parte, la capitana del equipo, Beatriz de Silva Espinar Hernández, ha indicado que el trabajo se inició hace un año con el objetivo de introducir innovaciones en el sector de la construcción de túneles. Según De Silva, el enfoque del equipo se ha centrado en el desarrollo de métodos de excavación que resulten más precisos y autónomos que los estándares actuales.

La competición en Bastrop tendrá una duración estimada de ocho días. Los jueces evaluarán tres parámetros principales: la velocidad de excavación del túnel —que debe alcanzar los 30 metros lineales—, la precisión en la navegación y la innovación tecnológica aplicada al prototipo. El reto, definido bajo el lema "beat the snail", busca demostrar que es posible superar la velocidad de avance de un caracol, metáfora utilizada por la organización para señalar la lentitud de los sistemas de tunelación convencionales.

Con la participación en Texas, la UPV consolida su posición en el ámbito de la microtunelación aplicada, transfiriendo tecnología desarrollada en el campus de Vera a un entorno de validación internacional. La expedición valenciana iniciará el traslado de la maquinaria y los sistemas de control en las próximas semanas para cumplir con los plazos de inspección técnica exigidos por The Boring Company.