El videoanálisis de Joan-Carles Martí
El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "Una democracia no se rompe solo por lo que grita: también se desgasta por lo que no funciona"
Redacción Levante-EMV
El director de Levante-EMV, Joan Carles Martí, aborda en su videoanálisis tres asuntos que han copado la actualidad informativa de esta semana: la movilidad, la vivienda y la inmigración.
El transporte público, en este caso el de Cercanías, está generando retrasos diarios, cancelaciones intermitentes, masificación y una gran incertidumbre entre sus usuarios.
Respecto a la vivienda, “en la Comunitat Valenciana, una treintena de familias compiten por cada piso que sale en alquiler”, afirma Martí, en un momento en el que, según los indicadores, vivir de alquiler es más caro que nunca.
En la Comunitat Valenciana, una treintena de familias compiten por cada piso que sale en alquiler
“Movilidad y vivienda van de la mano. Si no puedes pagar donde trabajas, te alejas. Si te desplazas, dependes del transporte. Si el transporte falla, pierdes horas, oportunidades y calidad de vida. Es un dominó”, explica el director.
A estas problemáticas se les suman la sanidad, el empleo, la desigualdad, la seguridad y una que está teniendo una mayor presencia: la inmigración.
Como publica hoy Levante-EMV, unas 100.000 personas en la Comunitat Valenciana podrían acogerse a la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno.
La polarización es otro de los aspectos que influye en el día a día. “Mientras convertimos cada incidencia en munición, los problemas que sostienen la vida, como los salarios, la vivienda, la movilidad y la desigualdad, quedan atrapados en el tiempo”, explica.
Por ello, el reto de esta semana no es solo ferroviario o inmobiliario; “es institucional: menos trinchera y más método”, sentencia.
Porque, para Martí, “una democracia no se rompe solo por lo que grita: también se desgasta por lo que no funciona”.
