Vox vuelve a la carga y exige prohibir el burka y el nicab en pleno debate por la regularización masiva

Vox no parece dispuesto a dejar que se enfríe en la Comunitat Valenciana la batalla cultural en torno a la inmigración y vuelve a la carga con una propuesta en la Corts: la prohibición del nicab y el burka.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, Vox ya lanzó esta propuesta, pero como todas la proposiciones no de ley que no se debaten decaen cuando finaliza el periodo de sesiones, este jueves la ha vuelto a presentar a la Mesa de las Corts: una propuesta "relativa a la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público".

El texto, el mismo que se presentó el 14 de noviembre, insta al Consell que preside Pérez Llorca a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como nicab y burka "por ser contrarias a nuestra cultura y costumbres y por atentar contra la dignidad de las mujeres".

Ahora, la PNL llega en un momento en que el debate migratorio ha vuelto a subir de temperatura con la regularización masiva puesta en marcha por el Gobierno de España. Vox, socio externo del PP, vuelve a presionar a Pérez Llorca con esta medida.

Además, la proposición emplaza al Gobierno a incorporar al ordenamiento jurídico español una prohibición general de uso en el espacio público de estas prendas, "con objeto de establecer su carácter ilícito y dejar sentado el principio de que su utilización no podrá ser objeto de tutela jurídica". Vox también pide al Gobierno modificar la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, para sancionar la utilización de estas prendas de vestuario, "así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores, y fijar las sanciones apropiadas".

Sanción por imponerlo

Otra de sus peticiones es reformar la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para "asegurar que la reincidencia en dicha conducta -al igual que otras infracciones graves- sea sancionada en todo caso con la expulsión del territorio nacional cuando sea realizada por extranjeros". Por último, Vox solicita modificar la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, con el propósito de contemplar específicamente la sanción penal de quien pretenda imponer a otra persona esa misma conducta ilícita del uso de estas prendas.