Casi 200.000 valencianos tardarían más 30 minutos en llegar al hospital en una urgencia

Un total de 198.887 valencianos y valencianas viven a más de 30 minutos de distancia por carretera hasta el hospital, lo que hace que tengan dificultades de accesibilidad a la asistencia sanitaria en caso de emergencia sanitaria y que puede convertirse en una cuestión vital. Es el 3,73 % de la población de la Comunitat Valenciana, que ascendía en 2024 a 5.319.285 personas censadas. Pero la situación es más crítica para el 0,55 % de la ciudadanía, para 29.476, quienes viven a más de una hora de distancia del hospital más cercano y, por tanto, superan la llamada golden hour -hora dorada-, el periodo crítico en el que la atención hospitalaria resulta decisiva para mejorar la supervivencia y el pronóstico de los pacientes en situaciones de emergencia.

Así lo determina un estudio de la Universitat de València (UV), publicado en la revista Geographical Analysis (Wiley) que analiza la accesibilidad de la población española a la sanidad pública. Es cierto que la autonomía valenciana sale mejor parada que el conjunto nacional porque, en total, 783.000 españoles, es decir el 1,62 %, viven por encima de esa denominada hora dorada, por lo que el acceso de la población valenciana a la atención hospitalaria está por encima de la media.

El 78 % a menos de 15 min

Ocurre así con la gran mayoría de los residentes de la Comunitat Valenciana porque el 78,17 % de los valencianos -es decir, 4,1 millones- vive a menos de 15 minutos por carretera de un hospital y tienen una alta accesibilidad. La cifra está por debajo de la registrada en Madrid (91,86 %), Cataluña o el País Vasco (80 %). A una distancia de entre 15 y 30 minutos, con nivel medio-alto de proximidad, residen 961.820 personas, el 18,08 %. En nivel medio-bajo, viven 169.411 personas, el 3,54 %. Y, por último, el 0,55 % vive con una baja proximidad al hospital. El 0,55 % es, en realidad, una cantidad "relativamente reducida en términos demográficos", afirma el estudio, a la vez que evidencia que mejorar su accesibilidad hospitalaria se convierte "un reto importante en cuanto a la equidad territorial", sobre todo para reducir la brecha entre las grandes urbes y las zonas en riesgo de despoblación.

Uno de los datos a resaltar del estudio es que ese 0,55 % que vive en la golden hour habita en el 12 % de la superficie de la Comunitat Valenciana, en una extensión de 2.941 kilómetros cuadrados. La mayoría corresponden a interior de las provincias de Valencia y Castellón. Es un dato inferior, pero por poco, a los 3.570 kilómetros cuadrados -el 15,2 % del total- donde residen el 78,17 % de los valencianos, los que viven a menos de 15 minutos de un hospital. Es el claro reflejo de la diferencia entre las grandes áreas metropolitanas y el interior rural.

El método usado

El estudio de la UV introduce un factor de estudio clave, extrapolable si se analiza la accesibilidad de otros servicios -colegios, juzgados o estaciones de transporte- porque no divide el territorio en áreas homogéneas, sino que introduce la sección censal y el factor del tiempo por carretera -no calcula la distancia en línea recta- e implanta una división en los cuatro niveles mencionados. Se han realizado, a nivel nacional, más de 500.000 simulaciones de recorridos.

Un ejemplo muy palpable de la realidad de las infraestructuras de circulación son las diferencias del tiempo que necesitaría un vecino de Llutxent para llegar a sus tres hospitales más cercanos: el de Gandia, el de Alzira y el de Xàtiva; los tres a una distancia de entre 15 y 16 kilómetros en línea recta. Un llutxentí tardaría solo 23,2 minutos en llegar al centro sanitario de la capital de la Costera, con un recorrido de 19,2 kilómetros por carretera; y 26,4 minutos en completar los 26,4 km hasta el Francesc de Borja. Ambos centros estarían en nivel medio-alto de accesibilidad, mientras que el de Alzira estaría en medio-bajo porque necesitaría de 47,3 minutos para llegar a la capital de la Ribera, pese a que la distancia es de 1,8 kilómetros superior a la que lo separa de Gandia.

Críticas a la descentralización

Las conclusiones de la investigación pueden abrir una reflexión sobre el modelo de la sanidad pública valenciana. "Los gobiernos del PP, en sus diferentes etapas, han abogado por una centralización de los recursos -, critica Carles Esteve de Compromís-. Lo hicieron con la construcción del macrohospital de La Fe y lo replican ahora con la creación de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) que reducen la estructura sanitaria a ocho áreas y concentrando las unidades de referencia en los grandes hospitales". El cierre de la Unidad de Cirugía Cardiaca en Alzira para trasladarla a La Fe, que tantas críticas ha levantado en la comarca, es uno de los ejemplos. Esteve contrapone esta estrategia a la del Botànic que optó por "descentralizar algunos servicios y diseminarlos hacia los hospitales comarcales, a los que tratamos de dotar con más recursos".

Por su parte, la diputada del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez defiende las "ciudades 15 minutos" y un acercamiento de la red de centros sanitarios y sociales a las personas. "Cuando hablamos de salud, es inadmisible que una persona tenga que desplazarse casi una hora de su casa para ser atendido por un profesional", defiende. La socialista aprovecha para pedir un refuerzo en Atención Primaria para que la asistencia "sea eficiente y rápida".