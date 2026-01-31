Bernabé acusa a Llorca de no tener "moral" ni "dignidad" por comparar las indemnizaciones de Adamuz y la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de no tener "dignidad" ni "moral" por comparar las indemnizaciones de las víctimas de la dana y del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Estos pagos vienen marcados por ley y en el caso de Adamuz incluyen seguros de responsabilidad civil y de las aseguradoras de los trenes no aplicables en el caso de la riada.

Pese a todo, Pérez Llorca manifestó este viernes que el Gobierno de España tiene que dar explicaciones y, "sobre todo, rectificar" para que no se trate a las víctimas de la dana como a "víctimas de segunda", ya que las indemnizaciones a las familias de las víctimas de Adamuz son "el triple" que las de la dana "porque así lo ha decidido el Gobierno". Unas críticas secundadas por el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y que enfadaron a la socialista, que cuestionó el cambio de tono del nuevo gobierno de Llorca respecto al de Carlos Mazón.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al barrio de Campanar, en València, Bernabé ha considerado que Pérez Llorca ha pasado "todos los límites de la decencia" por comparar cuestiones "que no tienen nada que ver" y ha considerado que se nota que el president "todavía no ha mirado a la cara" a las víctimas de la dana ni se ha sentado con ellas para ver lo que sienten.

"Qué falta de humanidad, qué falta de sensibilidad", ha lamentado Bernabé, para quien "mezclar las indemnizaciones de la responsabilidad civil que tiene cada administración o los seguros que cubren determinadas compañías, es "de no tener dignidad y, sobre todo, de no tener moral".

Las diferencias en los pagos

Las diferencias en las indemnizaciones vienen marcadas por la ley que regula cada catástrofe. Así, en la dana se pagaron 72.000 euros por fallecimiento en aplicación de la ley de Protección Civil. En el momento de la tragedia la cantidad contemplada en la norma eran 18.000 euros, pero el Gobierno la cuadruplicó tras el 29-O.

En Adamuz, el Estado también abona 72.000 euros por fallecimiento, una cantidad fijada en el Real Decreto sobre accidentes ferroviarios de 2014, durante el mandato de Mariano Rajoy. Pero además, puesto que las muertes se han producido en una infraestructura pública, se añaden otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad patrimonial y civil.

Por último, se contempla el abono de entre 21.000 y 72.000 euros que deben consignar las aseguradoras de los operadores ferroviarios. Así, en caso de alcanzar esa cifra máxima, las indemnizaciones pueden ascender hasta esos citados 216.000 euros.

"Jugar en el barro político"

Bernabé ha acusado a Llorca y a su portavoz del Consell de no haber tenido la decencia de mirar a las víctimas de la dana a la cara y preguntarles lo que necesitaban, pero haber "cogido algo tan terrible como es la vida y el dolor de las familias que han perdido a su ser querido para jugar en el barro político, que es donde ellos se saben mover".

"Lo que ha pagado el Gobierno de España para unos y para otros es exactamente lo mismo", ha manifestado, y ha denunciado que la Generalitat ha pagado cero euros en indenmizaciones a las víctimas de la dana porque aun no las ha reconocido como tal en un decreto.

En este sentido, ha considerado que lo que tiene que hacer Pérez Llorca es "abandonar ya inmediatamente esta fórmula de juego"; "dejar de dar un mensaje miserable como el que dieron ayer comparando cosas que no tienen nada que ver" y sacar "del barro político una situación tan grave como la que vivieron todas las familias que hoy lloran a sus familiares queridos".