Reacciones a la dimisión de Rocío Gómez en Alicante: “Es la prueba de un problema político grave”

La dimisión de la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, tras la polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus, en La Condomina, ha provocado este viernes una oleada de reacciones políticas. Gómez, edil del PP desde julio de 2023 y actualmente de baja por maternidad, ha anunciado su renuncia al cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala y formalizará la dimisión en los próximos días, según el comunicado difundido por el Ayuntamiento.

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha valorado que la dimisión de Gómez y la renuncia previa de la directora general María Pérez-Hickman “confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de una polémica mediática”. En su opinión, “es la prueba de que Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal”.

Barceló ha insistido en que “la máxima responsabilidad sigue siendo del alcalde” y le ha exigido explicaciones “sobre por qué no estableció controles sobre esta promoción de viviendas en suelo público” y también “aclarar si existen más cargos públicos o allegados del PP que han resultado beneficiados”.

Barcala no estableció los controles necesarios y ahora debe explicar qué falló en Urbanismo Ana Barceló — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

La dirigente socialista ha añadido que desde el su grupo municipal seguirán exigiendo “toda la información necesaria para llegar al fondo de este asunto”, dirimir responsabilidades políticas y garantizar que esto nunca vuelva a ocurrir”. En esa línea, el PSOE mantiene su presión sobre el gobierno local tras dos dimisiones consecutivas vinculadas al caso.

Desde Vox, la portavoz, Carmen Robledillo ha interpretado la renuncia de Gómez como un paso que, a su juicio, “ha hecho lo que debía hacer para proteger el nombre del Ayuntamiento, institución de todos los alicantinos”. No obstante, Robledillo ha advertido de que la dimisión “no debe suavizar ni limitar de ninguna manera esa investigación” y ha reclamado que se aclare “si alguna de las personas señaladas y también las que pudieran señalarse, se han beneficiado personalmente de cargos públicos como políticos, cargos directivos o funcionarios”.

La dimisión no debe frenar la investigación ni ocultar posibles beneficios personales indebidos Carmen Robledillo — Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante

Vox sostiene que es su responsabilidad “trabajar por y para los alicantinos y no para nosotros mismos” y, dentro de esa obligación, “proteger los bienes públicos ante fraudes de cualquier tipo”.

Compromís, por su parte, ha endurecido el tono. El portavoz municipal, Rafa Mas, ha afirmado: “Si dimite es porque reconoce la supuesta prevaricación. No es suficiente. Debe comparecer públicamente y explicar la trama de viviendas de protección oficial que estamos conociendo y que nos avergüenza”.

Rocío Gómez debe comparecer y explicar la trama de las viviendas adjudicadas, no basta con dimitir ahora Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Mas considera que la ya exconcejala ha sido “la máxima responsable del área bajo sospecha” y ha asegurado que su formación llegará “hasta el final”. Además, ha añadido que Compromís revisará “las bases de la adjudicación para anularla y devolver las viviendas a quienes legítimamente les corresponden”.

EU-Podemos también ha reaccionado a la renuncia y ha advertido de que la dimisión “no puede servir para pasar página como si aquí no hubiera pasado nada”. “Cuando dimiten cargos políticos, lo normal es preguntarse qué ha fallado y quién tenía que estar vigilando, lo que hace inevitable mirar al alcalde, que es el máximo responsable de lo que ocurre en el Ayuntamiento. Si no se ha hecho nada mal, la pregunta es sencilla: ¿por qué se ha producido esta dimisión?”, ha señalado Manolo Copé.

Para el portavoz de EU-Podemos, lo ocurrido no puede analizarse como un hecho aislado y ha enlazado la polémica actual con episodios previos en el gobierno local: “La dimisión del concejal de Hacienda ya avisó de que algo no se estaba haciendo bien en este Ayuntamiento y lo que estamos viendo ahora confirma ese problema de fondo”.

No hablamos de errores puntuales, hablamos de una manera de gestionar que se repite Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

Copé ha apostillado que se trata de una forma de gobernar que, en su opinión, es responsabilidad directa del PP: “No hablamos de errores puntuales, hablamos de decisiones y de una manera de gestionar que se repite”.

En la misma línea, la coordinadora de EU Alacant, Lucía Ibáñez, ha situado el foco en el alcalde: “El máximo responsable de todos los casos, tanto del caso del señor Gallego, exconcejal de Hacienda, como del último relacionado con las viviendas, es el señor Barcala. El responsable es él y es él quien debería dimitir”.

La dimisión de Gómez se produce un día después de la salida de María Pérez-Hickman, hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, que renunció al cargo de libre designación tras conocerse que dos de sus hijos y uno de sus sobrinos figuran como propietarios en Les Naus.

El equipo de gobierno sostiene que Gómez se aparta “para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo”, tras haber aportado la documentación requerida, y la propia edil ha defendido que entró en política en 2023 “después de formalizar su inscripción en una cooperativa” para acceder a una vivienda protegida, de la que era la cooperativista número 18.

El caso estalló tras constar adjudicatarios vinculados al Ayuntamiento en una promoción construida sobre una parcela municipal en el entorno de la Condomina. El alcalde, Luis Barcala, ha anunciado la apertura de un expediente de averiguación de hechos para recabar información de Urbanismo, Patrimonio y Contratación e identificar al personal que participó en el procedimiento, y ha asegurado que llevará el asunto a Fiscalía ante “la menor sospecha”.

En paralelo, el debate político ha ido sumando anuncios de acciones y peticiones de documentación por parte de distintos grupos, mientras el gobierno local mantiene que la investigación interna sigue en marcha.