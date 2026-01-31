La Generalitat activa la revisión del catálogo de playas del Botànic para adaptarlo a la Ley de Costas de Mazón

La Conselleria de Medio Ambiente activa, con la apertura del proceso de consultas, la revisión del catálogo de playas vigente, aprobado en 2018 por el Gobierno del Botànic, con el objetivo de adaptarlo, a la ley de Costas valenciana, aprobada en 2025 por el Gobierno del PP de Carlos Mazón con apoyo de Vox, una normativa con la que la Generalitat busca asumir las competencias en el litoral valenciano, entre ellas las licencias de los chiringuitos y negocios de hostelería, las instalaciones deportivas y los deslindes en la zona de dominio público marítimo-terrestre que ahora están bajo tutela de la Dirección General de la Costa y el Ministerio de Transición Ecológica. El catálogo diferenciará entre playas urbanas y naturales y establecera las categorías de tramos de playa.

El catálogo en vigor aconseja limitar en la playa, por regla general y en línea con las disposiciones de la Ley de Costas, el emplazamiento de instalaciones y edificaciones de carácter fijo o permanente, como chiringuitos o instalaciones deportivas, un criterio que el actual Consell, ahora con Juanfran Pérez Llorca al frente, quiere revisar. El actual catálogo fija que la superficie de la playa destinada al uso libre debe ser del 50% en playas urbanas y un 90% en playas naturales, sin computar aquí la zona de dunas o de baño propiamente dicha. El catálogo también venía estableciendo hasta ahora un ancho de entre cinco y diez metros para la zona "activa" de alcance de las olas usada frecuentemente para pasear, jugar o estar y otra franja de 30-25 metros para zona de reposo, donde se suelen instalar zonas de hamacas y sombrillas.

Las playas, ocho años después de la aprobación del anterior catálogo, se revisarán para clasificarlas en cinco categorías en función del grado de urbanización o "naturalidad" de las mismas.

La franja de sombrillas, hamacas y paseo

La conselleria abre el plazo de un mes para que los interesados puedan manifestar su opinión a través del portal de participación ciudadana antes de la elaboración del nuevo texto normativo. También tiene en marcha el proceso de consultas del Plan de Ordenación de la Costera (POC) que desmontará el plan de protección del litoral (Pativel) del Botànic. En palabras del vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, este nuevo plan supone "una respuesta integral que permitirá superar el pasado y garantizar una protección real del litoral con seguridad jurídica" y "adaptará la situación costra y el grado de protección y de actividad a la realidad de cada municipio", algo que con la protección genérica actual de los mil metros en el litoral no ocurre. El Consell ya ha dado un primer paso con la ley de Simplificación Administrativa que permite poder construir terciarios hoteleros a 200 metros de la costa cuando el Pativel fija la franja de protección en 500 metros.

La Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur) ha sido una de las organizaciones que ha hecho aportaciones al POC, para que el plan permita el "mantenimiento, rehabilitación y adaptación de las edificaciones existentes". Los hosteleros invocan a la "diferente idiosincrasia" del litoral de la Comunitat Valenciana, donde existen "paseos marítimos que forman parte del dominio público marítimo terrestre donde hay desde hace tiempo" establecimientos de restauración con terrazas "a los que se debe respetar". La hostelería reniega del Pativel y reclama la aprobación del catálogo de playas con la nueva clasificación y los usos permitidos en paralelo a la tramitación del POC para evitar que en ausencia de normativa específica reguladora sea Costas la que dicte las condiciones para la instalación de chiringuitos y negocios de hostelería como ocurre hasta ahora.

La mitad de playas naturales

La conselleria busca que en el catálogo haya una participación activa de los municipios porque al final, argumenta, son los que conocen la realidad de sus playas y los que posteriormente gestionarán en temporada. La Ley de Costas estatal establece dos categorías de playas, las naturales o las urbanas. La Generalitat entiende que hay más variedad y por eso se establecerán cinco categorías de playas en función del tipo de naturalidad o urbanización de las mismas.

En función de los requerimientos y la presencia de hábitats, flora o fauna, se regularán las actividades permitidas en las playas naturales, así como sus períodos de exclusión temporal, siempre con la salvaguardia de las necesarias funciones de seguridad y salvamento marítimo y la limpieza de las playas en períodos que no comprometen los valores protegidos por el Catálogo. La clasificación actual de playas naturales y urbanas de la Comunitat Valenciana, con más de 500 kilómetros de playas y calas es similar en las tres provincias. En el caso de Castellón la relación es de 48% natural y 52% urbano en el caso de Castellón, en València el 47% es natural y el 53% urbano mientras Alicante es la que más playas naturales conserva, el 55% frente al 45% de playas catalogadas como urbanas. Los usos en las playas naturales están a priori más restringuidos. Esta clasificación será ahora revisada en el nuevo catálogo.