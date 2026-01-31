Morant y Bernabé aprietan a Llorca por las adjudicaciones de vivienda pública a cargos del PP en Alicante y le exigen intervenir el mercado

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la secretaria general del PSPV, Diana Morant, han sintonizado este sábado sus discursos para presionar al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, con la polémica generada por las adjudicaciones de viviendas públicas a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante que gobierna el también popular Luis Barcala. Un "escándalo" según han denunciado las socialistas, que han aprovechado la crisis para reclamar al 'president' que aplique la ley estatal de vivienda e intervenga el mercado.

Bernabé, durante un acto en Campanar, ha instado al PP a hacer uso de "las herramientas que tiene para intervenir el mercado inmobiliario" en lugar de dejar que "los fondos buitres y sus familiares se puedan beneficiar de ello". La socialista ha alertado también de la imagen "equivocada" sobre la política que este tipo de prácticas traslada a la ciudadanía.

"El Partido Popular da un mensaje equivocado de lo que es la política. La política no son privilegios", ha dicho al ser preguntada por esa adjudicación de una promoción de vivienda social, la primera en más de 20 años en Alicante, en la que han resultado adjudicatarios una concejal del Ayuntamiento, un arquitecto municipal y tres allegados de una alto cargo. La concejal y esta alto cargo ya han presentado sus dimisiones.

"Los votantes del PP también tienen y sufren las consecuencias de los malos gobiernos que no son valientes y no adoptan medidas valientes en materia de vivienda", ha apuntado Bernabé, quien ha subrayado que si el president Pérez Lorca "aplicara la ley de Vivienda estatal", la C. Valenciana "no tendría problemas de acceso a la vivienda".

"Seguimos sin darle respuesta a la ciudadanía y damos un mensaje erróneo y equivocado, que es que las responsabilidades políticas tienen privilegios y eso es a lo que se está dedicando el Partido Popular", ha lamentado Bernabé.

Exige más vivienda pública a Catalá

La también secretaria general de los socialistas en València ha visitado ese sábado los barrios de Ruzafa y Campanar en València donde, de nuevo en clave de vivienda, ha denunciado los "ataques" que está realizando la alcaldesa, María José Catalá, a los barrios de la ciudad.

Como ejemplo, ha citado la nueva promoción de 346 viviendas que ha autorizado en Campanar, "donde no habrá ni tan siquiera un 20 % de vivienda pública", o en Torrefiel, donde el gobierno del PP acaba de aprobar una medida que ha dejado a los vecinos "sin la ampliación del campo de fútbol" y "sin el jardín de más de 10.000 metros cuadrados".

Bernabé ha advertido de que el Ayuntamiento va a perpetrar en Campanar "uno de los mayores escándalos urbanísticos de esta legislatura", al permitir que se levanten tres torres de 20 alturas con 346 viviendas, de las que solo 86 serán de promoción pública.

Y ha acusado a Catalá de "contradecir" las políticas que están implementando "el resto de ciudades europeas", que apuestan por aumentar el número de vivienda pública, por lo que le ha instado a corregir "la desigualdad que es un eje común que se da en la València de Catalá".

Adjudicaciones y ayudas al alquiler

Por otra parte, Diana Morant ha referido a la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana para lamentar que "teniendo a 3.000 personas que se han quedado fuera de las ayudas para acceder a una vivienda en alquiler, el PP esté protagonizando escándalos con la vivienda pública en Alicante".

Asimismo, ha cuestionado que "haya personas que no tengan vivienda donde vivir y que pueden entrar en riesgo de pobreza", y que el Consell de Pérez Llorca "los abandone y se niegue a topar los precios del alquiler como le permite la Ley Estatal de Vivienda". "Cuando sea presidenta de la Generalitat intervendremos el mercado de la vivienda", ha asegurado la secretaria general de los socialistas valencianos.