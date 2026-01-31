Tres sanitarios por plaza se disputarán los 902 puestos de difícil cobertura

La Conselleria de Sanidad espera adjudicar 902 plazas de difícil cobertura a través de un concurso de méritos, es decir, que no será necesario realizar un examen o pasar por una oposición. El objetivo del proceso podría conseguirse porque un total de 3.227 profesionales se han inscrito; su número triplica el de plazas ofertadas y, por eso, cada plaza tendrá 3,5 candidatos a conseguirla, aunque todo dependerá del número de aspirantes por categoría profesional. Si la mayoría son enfermeras, por ejemplo, un gran número de puestos podrían quedarse vacantes porque 821 de ellas son médicas, el 91 % del total.

La cifra oficial de personas inscritas la ha dado a conocer este viernes la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, en su visita al departamento de Vinarós. Este concentra el 10 % de las plazas ofertadas, un total de 94 puestos. El resto de puestos se reparte entre los departamentos de Requena, Elda, Orihuela, Torrevieja, Dénia, el hospital de Ontinyent y la zona básica de Ademuz, perteneciente al departamento Arnau de Vilanova-Llíria.

Por el momento, los aspirantes han presentado telemáticamente una solicitud para informar de la categoría y especialidad a la que optan y, en una segunda fase, se procederá a elegir el destino.

"Gran aceptación"

Perales ha destacado "la gran aceptación que ha tenido este proceso selectivo que tiene como objetivo garantizar la equidad asistencial en todo el Sistema Valenciano de Salud y la retención del talento, ya que se prioriza la experiencia en los puestos de igual categoría o especialidad". De hecho, en un primer momento, el conseller Marciano Gómez estimó que el concurso de méritos ofertaría entre 150 y 200 plazas, una cifra que se cuadruplicó después viendo el interés que podía despertar.

La secretaria autonómica, Asunción Perales, visita el departamento de Vinarós. / GVA

Apuesta del conseller

Este proceso es, de hecho, una de las grandes bazas del departamento de Marciano Gómez para cubrir las vacantes sanitarias, especialmente la de los médicos; y una de las medidas estrella del decreto de reorganización de la sanidad pública valenciana, con el que se crearon las ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI), más conocidas como macroáreas. El Consell lo aprobó a los ocho meses de llegar al gobierno y, en sus primeros siete meses en vigor, consiguió cubrir 172 plazas de facultativos en estas áreas de difícil cobertura.

Los profesionales obtendrán estas plazas en propiedad, con el compromiso de permanecer en la misma durante un mínimo de tres años; a partir de entonces, podrán optar a una comisión de servicio o a un traslado a otro hospital y serán propietarios de esta plaza, sin haber pasado un examen o concurso-oposición.

Cabe recordar que, según el decreto ley 2/2024 que cambió la estructura de la sanidad pública valenciana y creo las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI), los profesionales que ocupen estas plazas pueden obtener una retribución de hasta 10.000 euros anuales adicionales dependiendo de la categoría profesional -si la Conselleria lo aprueba, aunque por lo general no se está aplicando- y acceder a un desarrollo profesional más rápido, puesto que obtendrán más puntos en cuanto al tiempo trabajado, entre otros, a la hora de poder promocionar a otro puesto.