Qué proponen los cuatro candidatos a rector de la UV

Ángeles Solanes, Carles Padilla, Juan Luis Gandía y Francisco Ródenas. Son los nombres de los cuatro aspirantes a rector o rectora de la UV. Los cuatro se sentaron este viernes ante los micrófonos de la Cadena SER, en un debate que sirvió para abrir boca antes del inicio de la campaña electoral de la que saldrá la persona que coja el relevo de Mavi Mestre en la universidad más grande de la Comunitat y con más de 500 años de antigüedad.

El diagnóstico de muchos de los problemas es compartido por los cuatro aspirantes: la UV necesita dejar de "gestionar la inercia" para convertirse en una comunidad humana capaz de responder a los retos del siglo XXI.

Infografía: Retos Universitat de València 2026 Retos UV 2026 Comparativa de propuestas para el Rectorado Debate SER Elecciones 2026 Vivienda Burocracia Plantilla / IA Financiación Bienestar © 2026 Crónica Universitaria - Basado en notas de campo y debate "Conversa" SER.

La vivienda: el nuevo muro de la academia

Uno de los puntos más críticos del debate fue la vivienda. Por primera vez, el rectorado asume que el mercado inmobiliario de Valencia es una barrera para el talento. Carles Padilla fue taxativo: "La UV no puede solucionar la vivienda sola, pero no puede ponerse de perfil". Según sus datos, con alquileres que oscilan entre los 1.200 y 1.500 euros, los jóvenes profesores y estudiantes simplemente "no pueden" subsistir en la ciudad. Su propuesta estrella es la creación de una Oficina de Vivienda (recuperando el espíritu del Lluís Vives) y la construcción de residencias en los campus de Tarongers y Burjassot.

Por su parte, Francisco Ródenas coincidió en la urgencia de proporcionar alojamientos dignos y criticó que las gestiones anteriores no hayan ejecutado cambios reales en este sentido. Ángeles Solanes propuso un enfoque de escucha activa, integrando la movilidad y el transporte como parte indisoluble de la calidad de vida estudiantil, sugiriendo que la universidad debe ser un espacio que "acompañe" y no solo que imparta lecciones.

El envejecimiento y la precariedad

La demografía interna de la UV es otro de los grandes incendios a apagar. Juan Luis Gandía puso el foco en un dato alarmante: el horizonte de jubilación de gran parte de la plantilla se sitúa en apenas 6 o 7 años. Este relevo generacional, si no se gestiona con un plan de atracción de talento y estabilización, amenaza con vaciar de experiencia los departamentos.

Ángeles Solanes defendió una "renovación responsable" que acabe con la precariedad que condiciona los resultados investigadores. Para Solanes, no se trata solo de que la UV crezca, sino de que "evolucione" hacia un modelo donde el personal administrativo y docente se sienta valorado y no como una pieza "situacional" de la maquinaria. En esta línea, Francisco Ródenas abogó por la creación de infraestructuras de conciliación, como "escoletes" infantiles en los campus y centros de día para mayores, entendiendo que la salud de la comunidad universitaria es integral.

Burocracia: el freno de mano institucional

Si hubo un consenso total, fue en el hartazgo hacia la burocracia. Ángeles Solanes reconoció que la gestión actual ha "enquistado" a la UV, convirtiéndola en una institución lenta. Carles Padilla fue más allá, denunciando una "complejidad digital" que a menudo deja a los trabajadores con las "manos atadas" ante procesos administrativos kafkianos.

Juan Luis Gandía propuso un cambio de rumbo hacia el "buen gobierno", basado en el rigor y la transparencia. Su modelo apuesta por la tecnología y la Inteligencia Artificial no como un fin, sino como una herramienta para simplificar la vida del docente y del personal de administración (PAS), permitiendo que el conocimiento y la transferencia vuelvan a ser la prioridad frente al papeleo.

Financiación y sostenibilidad

El debate sobre el Plan Plurianual de Financiación sí que mostró algunos matices. Ángeles Solanes ve en este plan una fuente de "tranquilidad" necesaria para la planificación a largo plazo, aunque recordó que se debe mejorar la inversión en el mantenimiento del patrimonio histórico. Carles Padilla, por su parte, comparó la inversión española (1,5% del PIB) con la media europea (2,2%), y recordó la importancia de las subvenciones competitivas, que representan un 15% del presupuesto de la UV, complementada con patrocinios y mecenazgo.

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, el compromiso es firme. Ródenas y Solanes coincidieron en la necesidad de transformar la UV hacia la energía verde, satisfaciendo las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Eso sí, es necesario dinero para adaptar los edificios actuales. Ródenas propuso además potenciar el Parque Científico de Burjassot como un imán para empresas, buscando que la colaboración público-privada genere recursos extra sin perder la autonomía de la pública.

Infraestructuras para una vida mejor

Finalmente, la calidad de vida en los campus se dibujó como el eje que une todas las propuestas. Desde la creación de clínicas de salud y "puntos violeta" en todos los campus (propuesta de Padilla), hasta la mejora de las condiciones del personal de administración y la descentralización hacia centros como Ontinyent (defendido por Gandía), los candidatos buscan una universidad más humana.

El veredicto final queda ahora en manos de la comunidad universitaria. Entre la "renovación responsable" de Solanes, el modelo de "universidad cuidadora" de Padilla, el "cambio de rumbo riguroso" de Gandía y la "comunidad humana" de Ródenas, la Universitat de València debe elegir quién pilotará su transformación en un mundo en constante cambio.