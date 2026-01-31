Las residencias de mayores en la Comunitat Valenciana rozan el pleno

El sector de atención a las personas mayores en la Comunidad Valenciana ha realizado una valoración serena, rigurosa y constructiva de la información difundida a raíz del estudio «Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España (2010-2024)», elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, así como de las declaraciones realizadas por su presidente, José Manuel Ramírez Navarro.

El análisis coincide con el diagnóstico de fondo planteado en dicho estudio: el territorio arrastra desde hace años un déficit estructural de plazas residenciales para personas mayores. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la creciente complejidad de los cuidados hacen imprescindible una planificación pública estable, sostenida en el tiempo y basada en datos precisos.

Precisamente por esa razón, se considera necesario matizar y corregir uno de los datos trasladados recientemente a la opinión pública, en concreto el relativo a la ocupación de las plazas residenciales en la Comunidad Valenciana. La forma en que se está presentando este indicador puede inducir a una interpretación errónea de la realidad del sistema y del comportamiento de la demanda. Recientemente han realizado un estudio específico sobre más de 10.000 plazas residenciales distribuidas por toda la Comunidad Valenciana.

Más plazas residenciales

Este análisis, basado en información directa de los centros, refleja la situación real de ocupación y no una estimación teórica ni una visión descontextualizada del conjunto de plazas autorizadas. Los resultados son concluyentes: la ocupación media real se sitúa en el 95,50 % en el conjunto de la Comunidad Valenciana; en numerosos centros, la ocupación es prácticamente plena y sostenida en el tiempo; y los centros que presentan niveles de ocupación más bajos corresponden -en su práctica totalidad- a centros de reciente apertura.

La Comunidad Valenciana necesita más plazas residenciales, tanto públicas como concertadas, así como una mejor planificación territorial y una coordinación más ágil entre los distintos niveles administrativos. Pero también necesita que el debate público se base en datos correctos, comparables y correctamente interpretados. Por todo ello, el sector reitera su voluntad de colaboración con las administraciones públicas y con el conjunto de agentes sociales para avanzar hacia soluciones compartidas. Para ello, resulta imprescindible partir de diagnósticos ajustados a la realidad que permitan diseñar políticas eficaces y sostenibles, con el objetivo último de ofrecer una respuesta adecuada a las personas mayores y a sus familias.

