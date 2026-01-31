Temporal de viento en la Comunitat Valenciana: Emergencias recibe 226 llamadas y gestiona 176 incidentes

El temporal de viento que afecta a la Comunitat Valenciana este fin de semana ha generado hasta el momento 176 incidentes en las tres provincias. Así lo ha informado la Conselleria de Emergencias e Interior en base a los datos recopilados entre las 18.00 horas de este viernes hasta las 10.30 horas de este sábado a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el teléfono único de emergencias 112. El viento ha causado importantes daños en muchos puntos de la autonomía, especialmente en la provincia de Alicante.

De los 176 incidentes gestionados hasta el momento, 131 se han producido en Alicante, siendo las comarcas de l’Alacantí y la Marina Baixa las más afectadas. La provincia de Valencia ha registrado 39 incidentes, mientras que en Castellón han sido 6. Además, el teléfono 112 ha recibido un total de 226 llamadas, en su mayoría relacionadas por daños en la vía pública o en edificios. De estas llamadas, 173 provienen de Alicante, 46 de Valencia y 7 de Castellón.

Los puntos más afectados

Las rachas de viento más fuertes se han registrado en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta los 90 km/h en el área metropolitana de Alicante y en Benidorm, donde se han concentrado la mayor parte de los incidentes. También se han producido vientos de hasta 120 km/h en el interior de Castellón, en las comarcas de Els Ports y Baix Maestrat, aunque en este caso no se han generado incidencias de gravedad.

El temporal continuará durante el día de hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas de viento se mantendrán en Alicante y Castellón hasta las 17:00 horas, mientras que en Valencia las intensidades disminuirán antes, y el episodio finalizará a las 17:00 horas. Aemet ha activado alerta naranja por vientosen la provincia de Alicante, Castellón y el sur de Valencia, y alerta naranja por fenómenos costeros en toda la costa de Alicante y Valencia. En el norte de Valencia, la alerta es amarilla por vientos.

"Máxima alerta"

Además, el CCE ha declarado riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha apelado a la "máxima alerta" y ha instado a la población a seguir las recomendaciones de los canales oficiales de información. Rodríguez ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones, especialmente en las carreteras, ante posibles desprendimientos, y que revisen el estado de sus viviendas para evitar caídas de objetos como cornisas o cristales rotos debido al viento.

Finalmente, la Conselleria de Emergencias ha recordado la importancia de consultar las recomendaciones de protección civil en la web del 112 o a través de la aplicación para móviles GVA 112 Avisos.