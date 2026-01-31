Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los municipios donde más viento está haciendo este sábado en Valencia, Castellón y Alicante

Aemet prevé una jornada "muy adversa" con rachas de viento que, de manera generalizada, serán superiores a los 80 kilómetros por hora en toda la Comunitat Valenciana

Emergencias ha gestionado 176 incidentes relacionados por el viento y los bomberos han realizado más de 50 actuaciones en las tres provincias

Bomberos de la Diputación de Alicante durante una intervención por una incidencia ocasionada por el viento.

Bomberos de la Diputación de Alicante durante una intervención por una incidencia ocasionada por el viento. / Bomberos Diputación de Alicante

Abraham Pérez

Íñigo Roy

València

La Comunitat Valenciana está en alerta. Las fuertes rachas de viento que se están registrando este sábado en València, Alicante y Castellón han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a extender los avisos amarillos y naranja a todo el territorio. De hecho, advierte de "un día muy adverso" por las fuertes rachas de viento que, según avanza, serán superiores a los 100 kilómetros por horas en algunos puntos de la autonomía.

Por el momento, la fuerza del aire ha obligado a los bomberos de las tres provincias a realizar más de 50 actuaciones relacionadas con incidencias provocadas por el viento. La mayoría de ellas para la retirada de árboles o ramas que se han sido arrancadas por el viento, pero también por desprendimientos de fachadas, tejados o elementos urbanos que han sido arrancados por el aire.

Bomberos de la Diputación de Alicante anoche durante una intervención por el aire.

Bomberos de la Diputación de Alicante anoche durante una intervención por el aire. / Bomberos Diputación de Alicante

Por su parte, la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) y el teléfono único de emergencias 112, ha gestionado 176 incidentes relacionados con el viento desde las 18.00 horas de ayer 30 de enero a las 10.30 horas de hoy, día 31.

Más de 100 kilómetros por hora

De manera generalizada, según el pronóstico de Aemet, las fuertes rachas de viento serán superiores a los 80 kilómetros por hora en toda la Comunitat Valenciana. En algunas zonas de Alicante y Castellón las rachas probablemente serán superiores, alcanzando una velocidad de entre 90 y 100 kilómetros por hora en los puntos donde mejor se canaliza el viento de noroeste, según apunta la agencia meteorológica.

Hasta el mediodía de este sábado, la zona del interior de Castellón ha vivido altas intensidades de viento, concretamente en las comarcas de Els Ports y Baix Maestrat, donde algunas rachas en cotas altas han superado ampliamente los 120 km/h.

Según los datos recopilados por Aemet la fuerza del viento ha alcanzado su mayor magnitud en Fredes, con 122 kilómetros por hora. El viento también está soplando con fuerza en Vilafranca, donde las rachas han alcanzado los 100 kilómetros por hora, mientras que en Morella se han registrado rachas de 94 kilómetros por hora.

Los municipios donde está haciendo más viento

  • Fredes: 122
  • Vilafranca: 100
  • Morella: 94
  • Atzeneta del Maestrat: 93
  • Orihuela: 87
  • Aeropuerto de Alicante-Elx: 82
  • Benidorm: 80
  • Villena: 79
  • Utiel: 78
  • Xàtiva: 77
  • Alicante: 72
  • Xàbia: 72
  • Rojales: 69

