Aviso naranja por viento: Rachas de hasta 122 kilómetros ponen en alerta toda la Comunitat Valenciana

No llueve. De hecho luce el sol pero, aún así, salir a la calle se está convirtiendo esta mañana en una ejercicio de alto riesgo. Las fuertes rachas de viento que están recorriendo la Comunitat Valenciana han obligado a extender los avisos amarillos y naranja a todo el territorio. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para todo el día de hoy la situación de aviso especial por fuertes rachas de viento de norte a sur con avisos naranja en toda la provincia de Castellón y Alicante y amarillo en la de Valencia.

Medio centenar de actuaciones

Desde primer hora de la jornada y también de madrugrada se están registrando rachas de viento que han alcanzado más de 100 kilómetros por hora en algunos puntos del territorio. La fuerza del viento ha obligado a actuar a los bomberos en las tres provincias. Por el momento, y según fuentes de los bomberos, se han realizado más de 50 salidas relacionadas por el viento en la tres provincias.

En la provincia de Valencia, los bomberos han atendido un total de 15 incidencias relacionadaa por el viento. Las fuertes rachas de viento han arrancado árboles, placas de señalización, antanas y ha derribado parte de muros.

En la provincia de Castellón, y hasta hoy a mediodía, los bomberos han actuado en 18 servicios relacionados con el viento en la provincia, la mayoría por caída de árboles y ramas y desperfectos en fachadas y moviliario urbano. Concretamente, 8 servicios de retirada de árboles caídos; 4 por saneamientos de fachada y tejados; y 6 por retirada de elementos varios arrancados por viento.

Mapa con las rachas de viento que están azotando la C. Valenciana. En todos ocres, las más fuertes / Windy

Hasta primera hora de la mañana, y según la Aemet, la fuerza del viento ha alcanzado su mayor magnitud en Fredes, con 122 kilómetros por hora. Desde la agencia estatal insisten en extremar las precuaciones porque "hoy es un día muy adverso a causa de las fuertes rachas de viento, superiores de 80 km/h de forma generalizada, probablemente superiores a 90-100 en las provincias de Alicante y Castellón, donde mejor se canaliza el viento de noroeste"

Registros máximos de las rachas de viento: