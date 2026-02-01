Compromís releva al PSPV en la alcaldía de Marines
El pleno del ayuntamiento elige a Juan Romero como nuevo alcalde tras renunciar la socialista Lola Celda en cumplimiento del acuerdo de gobierno
El Ayuntamiento de Marines ha elegido este domingo, en un pleno extraordinario, al que será a partir de ahora el nuevo alcalde del municipio. Juan Romero, de Compromis per Marines, toma el relevo de la hasta ahora alcaldesa de la localidad de Camp de Turia, Lola Celda, en cumplimiento del pacto de gobierno acordado tras las elecciones municipales de 2023. Celda deja el cargo tras más de dos décadas al frente del consistorio de este municipio de poco más de 2.000 habitantes.
De esta forma, y con los votos a favor del PSPV y Compromis per Marines, Romero se convierte en el máximo responsable del ayuntamiento hasta los próximos comicios de 2027. A partir de ahora, Romero, además de la alcaldía, asumirá las áreas de Agricultura , Medio Ambiente y Participación Ciudadana, según ha informado el consistorio. Celda, por su parte, tendrá las delegaciones de Hacienda, Urbanismo, Comunicación y Patrimonio y será la primera teniente alcalde.
Manuela Castellano, segunda teniente alcalde, continuará con sus áreas de Servicios Sociales, Sanidad, Igualdad, Educación y Cultura. Por su parte, la tercera teniente alcalde y responsable de Juventud, Deportes y Fiestas seguirá en manos de Noelia Sánchez y Vicente Sanchís, igualmente, continuará con la delegación de Obras y Servicios.
"Asumo con ilusión el reto de ser el alcalde de Marines. Vamos a continuar apostando por las personas y poniendo en práctica políticas de izquierdas, políticas progresistas que beneficien a los vecinos y vecinas de Marines", ha explicado el alcalde del municipio, Juan Romero.
