La otra gran ‘regularización’: 500.000 patinetes deben registrarse para no quedar fuera de la ley

En cuestión de pocos años, los patinetes se han adueñado de las ciudades. Aupados por los cambios en la movilidad que trajo la pandemia de covid y la posterior escalada de precios de los carburantes por la guerra de Ucrania, estos vehículos se han instalado por la fuerza en el ecosistema urbano a una velocidad muy superior a la que ha avanzado la normativa sobre sus condiciones de uso.

Para intentar acompasar ese doble ritmo, y ante el aumento de la siniestralidad que ha provocado su irrupción en las calles, la Dirección General de Tráfico (DGT) reformó el pasado año la normativa de seguros de automóviles para equiparar a estos vehículos de movilidad personal (VMP) al resto de vehículos a motor, haciendo obligatorio que sus usuarios dispongan de una póliza de responsabilidad civil.

Ahora, la DGT estrecha el cerco sobre los patinetes y esa obligatoriedad de contar con un seguro y exigirá su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos. La puesta en marcha del registro da cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 5/2025, de 24 de julio, que modificó la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor para incluir a los VMP.

Sin registro no hay seguro

Aunque la obligación de contar con seguro entró en vigor el pasado 2 de enero, su aplicación práctica estaba pendiente de la creación de este registro, considerado "requisito indispensable" para poder contratar la póliza obligatoria. Si no se cuenta con esta, el usuario podrá ser sancionado con multas de hasta 800 euros.

València. VLC. La Policía Local de València comienza una campaña de inspección de patinetes y multas. POLICIA LOCAL . CAMPAÑA DE INSPECCIÓN DE PATINETES ELÉCTRICOS / Germán Caballero / LEV

Una gran 'regularización' que puede afectar a cerca de medio millón de valencianos, la estimación de usuarios de estos vehículos eléctricos que maneja el sector para la Comunitat Valenciana. Las cifras encajan con los cálculos de la propia DGT, que cifra en más de cuatro millones las personas con vehículos de movilidad personal en España. Los titulares podrán darse de alta de forma telemática en la sede electrónica de la web de la DGT y el teléfono 060 ofrecerá ayuda a los usuarios en el proceso de registro e inscripción.

Dos categorías de patinetes

La nueva normativa divide los VMP en dos categorías. Por un lado, los que cuentan con certificado de circulación, que desde el 22 de enero de 2024 son los únicos que se pueden comercializar. Estos modelos ncorporan una placa de marcaje de fábrica única, permanente y legible. Para inscribirlos será necesario aportar los datos del titular, el número de certificado y el número de serie, además de abonar la tasa correspondiente. Una vez completado el trámite, la DGT expedirá un certificado de inscripción digital.

En segundo lugar se encuentran los patinetes que no disponen de certificado de circulación. Estos vehículos, que no cumplen los requisitos técnicos actuales y carecen de placa de marcaje, podrán seguir circulando en régimen transitorio hasta el 22 de enero de 2027. No obstante, también deberán inscribirse en el registro y contar con el seguro obligatorio. En este caso, bastará con adjuntar documentación básica como la factura, la ficha técnica o una fotografía del vehículo.

Una vez obtenido el certificado de inscripción, todos los VMP deberán portar una etiqueta identificativa con el número único asignado, explica la DGT. Esta etiqueta podrá adquirirse en un manipulador de placas habilitado y deberá colocarse en el porta-identificador del vehículo o, en el caso de los no certificados, en un lugar visible.

El incumplimiento de la obligación de asegurar un VMP conllevará sanciones económicas. Carecer de seguro podrá ser multado con entre 202 y 610 euros, mientras que circular sin él supondrá multas de entre 250 y 800 euros, en función de si el vehículo es considerado VMP o vehículo a motor según la ley.