Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València

El actor había ingresado hace un par de días en el hospital universitario

El humorista Fernando Esteso.

El humorista Fernando Esteso. / DAVID AGUILAR/EFE

Jaime Roch

Voro Contreras

València

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada en València a los 80 años. Tal como ha podido confirmar este periódico, Esteso estaba ingresado en el hospital universitario La Fe. Esteso ya tuvo problemas respiratorios hace cinco años y ya estuvo entonces ingresado en La Fe. Tal como ha podido confirmar este periódico, el actor ingresó hace un par de días en el hospital, donde finalmente ha fallecido esta madrugrada.

Fernando Esteso Allué nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, en el seno de una familia de artistas de jota. Su destino estaba en los escenarios desde el principio: debutó con apenas seis años como "el Niño de la Jota" y se curtió en el teatro de variedades y la revista. Esa formación temprana le otorgó una versatilidad que le permitiría dominar el humor, el canto y la interpretación, convirtiéndose pronto en una de las figuras más reconocidas del espectáculo en la España de la época.

Fernando Esteso en la puerta del teatro Talía en el año 2021 con Tony River y el fallecido Arevalo.

Fernando Esteso en la puerta del teatro Talía en el año 2021 con Tony River y el fallecido Arevalo. / JUAN CARLOS HIDALGO

Su época dorada llegó entre finales de los años 70 y principios de los 80, cuando formó junto a Andrés Pajares el dúo cómico más rentable del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como "Los bingueros" (1979) o "Yo hice a Roque III" (1980). Su estilo de humor pícaro y costumbrista capturó la idiosincrasia de una España en plena Transición, convirtiéndolos en fenómenos de masas que llenaban las salas de todo el país.

Vínculo con València

Pese a sus raíces aragonesas, Esteso mantuvo un vínculo inquebrantable con Valencia, ciudad donde ha residido desde hace décadas. Gracias a esta vinculación a su estrecha complicidad con esta tierra, se ganó la consideración de valenciano de adopción plenamente integrado en la vida social del Cap i Casal. Fue un rostro habitual en las Fallas y un fijo en la programación de los teatros locales, como el Teatro Olympia, donde sus funciones de comedia y revista siempre han gozado de una acogida calurosa por parte del público valenciano.

