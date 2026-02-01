La Séquia Reial del Xúquer: La arteria de riego de la Ribera

Se trata del principal sistema de riego del territorio valenciano, con un recorrido de 54 km que se extiende por numerosos municipios de la comarca de la Ribera Alta, algunos de la Ribera Baixa, además de alcanzar el sector meridional de l’Horta Sud. En total, 21 municipios. Su origen se localiza en el río Xúquer, en el término municipal de Antella, allí donde el valle se abre despúes de dejar aguas arriba el tramo encañonado, entre Cofrentes y Tous.

Assut de la Séquia Reial del Xúquer. Antella. / Foto Estepa.

Por medio de un azud de espectaculares dimensiones, l'Assut d'Antella, se derivan las aguas que alumbran un extenso sector de tierras en la margen izquierda del río. El canal discurre mediante una orientación general suroeste-noroeste, y es el punto de partida de una densa red de acequias. El sistema de distribución del agua se sirve de varios elementos hidráulicos, en particular fesas, válvulas, paletas y otros ingenios, como norias y motores, que facilitan el riego de unas 233.000 hanegadas. Esta obra hidráulica es un magnífico ejemplo de instrumento de ordenación del territorio mediante la gestión del agua de riego.

Evolución histórica. La Séquia Reial d’Alzira

La Acequia Real de Alzira fue un proyecto ideado por Jaime I, a mediados del siglo XIII. El objetivo inicial era conducir aguas del Xúquer hasta tierras de L’Horta Sud. Sin embargo, la construcción de la totalidad de su trazado actual se prolongó durante más de seis siglos, y se construyó en dos fases diferenciadas: la Acequia Real de Alzira, durante el siglo XIII, y la Acequia del Proyecto o Segunda Sección, a comienzos del siglo XIX, mediante la iniciativa del duque de Híjar. A partir de entonces, este canal fue denominado Acequia Real del Xúquer o Séquia Reial del Xúquer.

Séquia Reial del Xúquer a su paso por Gavarda. / Foto Estepa.

La Acequia Real de Alzira inició su construcción entre 1258 y 1269, y se extiendió entre Antella y Algemesí. Fue el primer gran sistema hidráulico existente en la margen izquierda del río, con una superficie regable en torno a las 3.350 hectáreas, a finales de la Edad Media. Los maestros de las obras fueron Arnau Vidal y el maestro Bonfill. Su construcción supuso un gran estímulo para la creación de otros sistemas mediante la iniciativa de comunidades locales, entre los siglos XV y XVIII. De ahí la génesis de las acequias de Cullera, Sueca, Corbera, Escalona o Carcaixent.

La Acequia de Alzira correspondió a tierras de realengo, como Alzira, Guadassuar y Algemesí, cuyos habitantes eran súbditos del monarca y cuyos campos tributaban a las arcas reales; sin embargo, al norte de Algemesí, las tierras pertenecían a señoríos, de manera que la puesta en riego beneficiaría a los titulares de estos dominios. Este hecho fue la causa de no haber abordado a continuación la segunda sección.

La Acequia del Proyecto, entre Algemesí y Albal

La prolongación de la Acequia Real desde Algemesí hasta Albal fue una de las obras hidráulicas más importantes de la España del siglo XVIII. Concretamente se construyó entre 1760 y 1815.

Buena parte de las obras de reforma de la Primera Sección y construcción de la Acequia del Proyecto y sus canales se hicieron bajo la dirección de Lorenzo Bachiller Rosillo (1778-1801), quien retomó el proyecto Escofet, y culminaron con José Fernández Blanco (1808-1815). El criterio de partida para la gestión del canal fue que resultaba necesaria realizar una distribución general de las aguas derivadas del azud de Antella.

Fesa d'Argoleges. Alberic. / Foto Estepa.

El resultado de esas obras fue un incremento considerable de la superficie regable, unas 5.600 hectáreas, que, sumadas a las del primer tramo, y en períodos de abundante caudal del Júcar, representaban unas 15.000 hectáreas.

A mediados del siglo XIX se produjo un avance en la gestión de la Séquia Reial del Xúquer, pues se aprobaron unas nuevas ordenanzas para el conjunto de la Acequia. De la misma manera, la regulación de las aguas del Júcar mediante los embalses levantados durante el siglo XX facilitó la disponibilidad de agua de riego de forma regular. La presa de Alarcón, inaugurada en 1952, fue costeada por los propios regantes del Canal.

Naranjos regados con la Séquia Reial en la Ribera. / Foto Estepa.

En conjunto, las mejoras realizadas durante el siglo XX, facilitaron un caudal mayor y regular, de manera que la superficie regada en 1953 era de unas 19.400 hectáreas (233.000 hanegadas), y en la actualidad se aproxima a las 24.500 Ha (295.000 hanegadas).

Un extenso territorio irrigado

En la comarca de La Ribera Alta discurre por un total de 10 municipios, y riega en otras 3 poblaciones mediante brazales. En Antella, recorre diversas partidas cuyo riego asciende a unas 180 hanegadas. En Gavarda alumbra las partidas de L'Horta de Dalt, L'Alqueria, El Racó del Poble, Darrere Séquia, La Llenca, L'Albufera y El Racó dels Polacs. En Alberic riega unas 18.000 hanegadas.

Molí del Gel o del Canyar Alberic. Acequia de Alzira. / Foto Estepa.

En Alzira se benefician del agua las partidas de La Casa Vella de Soriano, La Casa de Xornet y La Casa de Quitorra, con una superficie de 2.200 hanegadas. La zona occidental del municipio de Alzira disfruta de otras 18.800 hanegadas irrigadas. En Benimodo, se riega el sector del El Ressaleny. A continuación, el canal discurre por el límite de los términos municipales de Guadassuar y l'Alcúdia, regando una quincena de partidas rurales. A continuación, la acequia alcanza Algemesí, que tiene la mayor superficie de riego, 46.000 hanegadas. Sus aguas también riegan sectores de Albalat de la Ribera y Sollana. Seguidamente el trazado de la acequia recorre los términos de Alginet, Benifaió y Almussafes.

Séquia Reial del Xúquer. / Estepa.

Picassent es el primer municipio de l’Horta Sud, y la acequia desagua en su tramo final en la Séquia de Favara, del sistema de L’Horta del Turia, tras regar partidas de Silla, Alcàsser, Beniparrell y Albal. De esa manera L’Albufera de València es receptora de aguas sobrantes de la Séquia Reial del Xúquer.

