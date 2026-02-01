Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo

Las fuertes rachas de viento que se han registrado este sábado en la Comunitat Valenciana seguirán durante las próximas horas en Valencia, Alicante y Castellón, donde además, vendrán acompañadas de lluvias. Es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo. Una jornada en la que señalan, eso sí, que el viento soplará con menos intensidad en Valencia y Alicante.

Tras un sábado "muy adverso", con los avisos amarillos y naranja activos en toda la autonomía por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora -incluso en algunos puntos de Castellón se superaron los 120 km/hora- la previsión de la Aemet para el tiempo en Valencia este domingo apunta a la llegada de precipitaciones. Estas se esperan en las horas centrales del día y afectarán a la mitad sur de la Comunitat Valenciana.

El primer día de febrero estará marcado por cielos nubosos y temperaturas similares a las del sábado. Respecto al viento, se esperan algunos intervalos procedentes del oeste que afectarán a las provincias de Valencia y Alicante, pero serán de intensidad moderada. De esta manera, el clima dará una tregua tras un sábado intenso marcado por las fuertes rachas de viento que dejaron 176 incidentes en la Comunitat Valenciana y que obligaron a los bomberos de las tres provincias a realizar más de medio centenar de actuaciones relacionadas con incidencias provocadas por el viento.

Centros comerciales cerrados y árboles arrancados

La fuerza del viento no ha perdonado. Las ingentes rachas de viento que han azotado la Comunitat Valenciana de Norte a Sur se han cebado especialmente con las provincias de Castellón y Alicante. Al sur de la Comunitat Valenciana, las cornisas, los árboles y las chapas de los tejados y aparcamientos no han resistido la fuerza desmesurada del viento, que en la provincia ha superado los 80 km por hora. En la capital, una de las áreas comerciales de Decathlon ha tenido que cerrar tras colapsar parte de la cubierta del aparcamiento.

Alex Domínguez

En la provincia de Valencia, lo peor se lo han llevado las comarcas situadas más al norte. En Port de Sagunt, un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre un coche y ha obligado a perimetrar la zona hasta asegurarla. En Torrent, la contundencia del viento y el temor a que pudiera arrancar parte de la estructura del recinto ferial ha obligado a suspender por la mañana la celebración de la III edición de la Feria del Chocolate.

En Castellón, el Consorcio Provincial de Bomberos ha intervenido, hasta las 15.00 horas de este sábado, en un total de 48 servicios relacionados con el viento en la provincia, principalmente por retirada de árboles caídos y saneamientos de fachadas y tejados.

El tiempo en Valencia el lunes, 2 de febrero

La situación volverá a cambiar al inicio de la semana. Para el lunes, 2 de febrero, Aemet no descarta que se puedan volver a producir rachas muy fuertes de viento de componente oeste. Un fenómeno que afectará al interior de la provincia de Valencia, especialmente durante la segunda mitad del día. También se esperan cielos muy nubosos, que aunque se irán despejando conforme avance el día, dejarán lluvias en el interior. Las precipitaciones también afectarán a zonas del litoral de Valencia, pero de forma más dispersa, y tenderán a remitir durante la tarde.

Para el lunes, Aemet ha emitido un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Alicante. Ahí se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora y dejar olas de hasta tres metros de altura.

El tiempo en Valencia el martes, 3 de febrero

El clima permanecerá inestable durante la jornada del martes, 3 de febrero, cuando se esperan nevadas y heladas que afectarán al norte de la Comunitat Valenciana. Aemet prevé intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles y dispersas en el interior de Valencia durante la segunda mitad del día, sin descartar que se extiendan a otros puntos. También podrían producirse algunas nevadas en la mitad norte, en cotas en torno a los 900 y los 1.100 metros.

Las temperaturas irán en descenso, dejando algunas heladas débiles en puntos del interior de Castellón. Se esperan vientos del este y del suroeste que seguirán soplando durante toda la jornada con una intensidad moderada, según la previsión de Aemet.

El tiempo en Valencia el miércoles, 4 de febrero

Situación similar es la que predice la Agencia Estatal de Meteorología para el miércoles, 4 de febrero. Cielos nubosos con precipitaciones marcarán la jornada en la que se mantiene la previsión de nevadas en el interior norte, en cotas desde unos 1000-1200 metros a primeras horas, hasta unos 1600-1900 metros al final del día.

Noticias relacionadas

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, pudiendo producirse heladas débiles en el interior de Castellón. El viento soplará del oeste, con intervalos de intensidad moderada. Las rachas de viento afectarán al litoral por la mañana, extendiéndose a toda la Comunitat Valenciana en la segunda mitad del día.