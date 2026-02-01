Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento para este lunes en Valencia y Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que afectarán este lunes a las provincias de Valencia y Alicante. La alerta advierte de la posibilidad de que se registren vientos fuertes, que podrían alcanzar los 70 km/hora, y fenómenos costeros, con olas de entre dos y tres metros.

En lo que se refiere más estrictamente a Valencia, el aviso meteorológico de la Aemet alerta de un peligro bajo por viento, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en zonas del litoral norte y el interior sur de la provincia. El aviso amarillo por viento entra en vigor a las 18.00 horas del lunes 2 de febrero, y se extiende hasta las 23.59 horas.

Fenómenos costeros en Alicante

La Aemet también ha decretado la preemergencia en toda la costa de Alicante por fenómenos costeros, ya que se esperan olas que pueden superar los tres metros.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología espera que el viento sople con fuerza en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante, donde se esperan intervalos de hasta 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

El aviso amarillo por fenómenos costeros en Alicante entra en vigor a las 12.00 horas del lunes, 2 de febrero, y se mantendrá activo hasta el final del día, hasta las 23.59 horas.

Un sábado "muy adverso"

El aviso amarillo de Aemet llega tras un sábado "muy adverso", en el que estuvieron activos los avisos amarillos y naranja en toda la autonomía por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora -incluso en algunos puntos de Castellón se superaron los 120 km/hora-. La fuerza del viento no perdonó. El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) gestionó durante el día de ayer 176 incidencias, mientras que el teléfono único de emergencias atendió 226 llamadas.

Por su parte, los bomberos de las tres provincias realizar más de un centenar de actuaciones relacionadas con incidencias provocadas por el viento. Solo en Castellón, el Consorcio Provincial de Bomberos intervino, hasta las 15.00 horas de este sábado, en un total de 48 servicios relacionados con el viento en la provincia, principalmente por retirada de árboles caídos y saneamientos de fachadas y tejados.

Noticias relacionadas

En la provincia de Valencia, lo peor se lo llevaron las comarcas situadas más al norte. En Port de Sagunt, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre un coche y obligó a perimetrar la zona hasta asegurarla. En Torrent, la contundencia del viento y el temor a que pudiera arrancar parte de la estructura del recinto ferial obligó a suspender por la mañana la celebración de la III edición de la Feria del Chocolate.