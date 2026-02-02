Tres accidentes en la V-30, la autovía de Torrent y la pista de Ademuz congestionan las entradas y salidas de València

Mañana de tráfico denso en València. Un accidente en Benissanó obliga a cortar un carril en la CV-35 y produce tres kilómetros y medio de colas en dirección Ademuz en la salida de València. Además, hay cinco kilómetros de congestión en esta misma vía en sentido València entre San Antonio de Benagéber y Paterna.

La V-30 registra otro accidente en el punto kilométrico 7.1 en sentido hacia la A-7 y acumula cinco kilómetros de congestión entre València y Mislata. También se encuentra congestionada con cinco kilómetros más en sentido contrario hacia el puerto, tres entre Quart de Poblet y Xirivella y dos en Paterna.

La CV-36 registra un tercer accidente en Picanya, en sentido València, que deja cuatro kilómetros de retenciones a la entrada de la ciudad.

La A-7 también se ve afectada por un tráfico denso, con un total de 23 kilómetros de colas. En sentido Alicante son nueve kilómetros de retenciones entre Museros y Godella. Más al sur, entre Riba-roja y Paterna, acumula once kilómetros, y entre Chiva y Quart de Poblet tres más en sentido Barcelona. Un vehículo detenido en la vía a la altura de Torrent, en dirección Barcelona, podría ser el causante de tal retención.

Circulación densa en la A-7 a la altura de Moncada / DGT

Las retenciones registradas en la A-7 afectan a la A-3, con un kilómetro de congestión en el entronque con esta autovía.

La V-31, la pista de Silla, se ve afectada por el tráfico habitual de entrada a València, con tres kilómetros de colas entre Alfafar y València.

Del mismo modo, la V-21 también tiene un kilómetro de retención entre Alboraia y el Cap i casal.