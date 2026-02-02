El transporte metropolitano de València gana 57,9 millones de viajeros desde 2019

El transporte público del área metropolitana de València ha experimentado un crecimiento muy reseñable -podría calificarse de 'boom'- en los últimos seis años porque su número total de pasajeros -en realidad son de viajes realizados- ha crecido en 57,9 millones en solo seis años. La suma combinada de los viajes de la EMT, Metrovalencia, Metrobús y Cercanías de Renfe se situó en 250 millones de usuarios en 2025, según la información oficial de los distintos gestores del servicio (Ayuntamiento de València, Generalitat Valenciana y Gobierno central). Si se compara la cifra con la del año 2019, el incremento es del 29 % porque entonces el dato registrado fue de 192,6 millones de viajeros. El descuento de abonos -gratuito para los menores de 20- después de la pandemia, el auge del turismo, así como un incremento de la población de casi 800.000 personas en su área urbana funcional según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); ayudan a explicar este 'boom' -sin olvidarse de los efectos de la covid y la dana- que se produce pese a la permanencia de algunos problemas estructurales e incidencias en los diferentes servicios; los retrasos y problemas son casi diarios y los trenes y autobuses transitan al límite de su capacidad.

La evolución por servicio

La EMT de València es el servicio más utilizado al convencer a 120 millones de viajeros en 2025 y un incremento del 23,8 % con respecto a año 2019, cuando su flujo de viajes se quedó en 96,9 millones. En segunda posición, se sitúa Metrovalencia que registró 91,6 millones de pasajeros el pasado año, pese a que parte de la línea 1, la que transcurre entre València Sud y Vilanova de Castelló, estuvo cerrado hasta finales de junio debido a la reconstrucción tras la dana. Hace seis años, el dato era un 10,4 % inferior con 69,4 millones. Por su parte, los trayectos han crecido el doble, un 20 %, hasta llegar a 565.975, son 1.551 cada día. En tercera posición, con muchas diferencia respecto a los dos primeros, los valencianos se decantan por Cercanías de Renfe que suma 20 millones de pasajeros, a pesar de las afectaciones en la C3 entre Utiel y el 'cap i casal'; su crecimiento es del 23,4 % desde 2019, cuando hubo 16,2 millones. Cierra el listado el servicio de Metrobús, que acumuló 18,9 millones de pasajes en 2025.

Varios autobuses de Metrobús coinciden en el Camí Nou de Xirivella. / J.M. López

Pese a ocupar la última posición, sin duda, es de los cuatro el que está viviendo una mayor explosión, ya que casi duplica sus usuarios en solo seis años al crecer un 87,1 % respecto al año 2019; entonces, lo usaron 10,1 millones de personas. Esto se explica, en parte, a la creación de nuevas líneas y la renovación de la flota que ha pasado de 116 a 192 vehículos, con un número actual de expediciones que supera las 251.133 expediciones anuales; son 688 desplazamientos diarios.

La tendencia del periodo 2019-2025 es claramente al alza, aunque se observan las distorsiones provocadas por la pandemia y la dana; de ahí la comparativa con 2019 y no solo del último lustro. Lo reflejan, por ejemplo, los datos de Metrovalencia que registró 69,4 millones de viajeros en 2019 y 36,9 millones en 2020; no superó los datos previos a la pandemia hasta 2023 con un salto hasta 90,4 millones. En Cercanías de Renfe ocurre algo similar con 16,2 millones en 2019, un dato que cae a la mitad en 2020 (8,9 millones) y que no se recupera a niveles previos a la covid hasta 2023.

¿Y el gasto?

Asumir un crecimiento tan significativo del número de usuarios se atisba complejo sin un incremento del gasto en inversión y mantenimiento, que permita mejorar el servicio e incrementar el número de frecuencias. Es el gran reto y, según explicaba el ingeniero y profesor de la UPV Pablo Salvador el "más costoso" de afrontar. Lo es para Metrovalencia, con un trazado radial, solo en dos niveles por el centro del 'cap i casal', tramos de vía única y gran parte del trayecto en superficie; y para Cercanías de Renfe, una red aun con tramos de vía única -como el comprendido entre Cullera y Gandia-, máquinas con hasta 40 años de antigüedad y déficit de maquinistas. ¿Cómo ha evolucionado la financiación?

En general, la partida presupuestaria de cada servicio ha crecido por encima de su evolución en número de pasajeros, aunque esto no ha conseguido resolver problemas estructurales de las líneas o evitado que los trenes y autobuses circulen al límite de su capacidad, especialmente en horas punta. La comparativa 2019-2025 refleja un incremento del 31,12 % del presupuesto de la EMT, el cual asciende hasta los 151 millones; desde el Ayuntamiento destacan que las inversiones han aumentado un 111 % en la actual legislatura y el plan director 2025-2030 dotado con 172 millones y que contempla la creación de 10 nuevas líneas y la compra de 218 buses, la mayoría eléctricos.

Un autobús eléctrico de la EMT circulando por la ciudad / Ayto València

En el caso de Metrovalencia, el presupuesto de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha crecido un 47 % hasta alcanzar los 356 millones de euros; las inversiones se han quintuplicado al pasar de los ocho millones de 2019 a los 47,2 millones del año 2024. En 2025, invirtieron 120 millones de euros, pero el dato está claramente distorsionado por la reconstrucción tras la dana. Al igual que ocurre con la EMT, la Generalitat ha presentado un Plan de Actuación de FGV hasta 2030 con un presupuesto de 839 millones. El segundo servicio autonómico, Metrobús, está gestionado por una concesionaria, que acaba de revalidar el contrato con un presupuesto de 365 millones para los próximos 10 años, 36,5 al año.

Por último, Cercanías de Renfe destaca la ejecución del 44 % de su plan de modernización con 756 millones de un total de 1.700, aunque el plan venció en 2025 su plazo previsto; hace pocos días, la cadena Ser revelaba que solo se había gastado un 20 % del presupuesto previsto en 2024. Desde Renfe, destacan la renovación de los 34 coches centrales de los convoyes 447, las obras de mejora de la accesibilidad e iluminación en varias de sus estaciones, así como el gasto anual en mantenimiento de aproximadamente ocho millones de euros. ¿Qué ha hecho Adif, gestora de la infraestructura ferroviaria, en este tiempo? Es la gran pregunta porque no ha remitido la información requerida al respecto, pese a las peticiones reiteradas de Levante-EMV desde hace 10 días.