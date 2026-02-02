Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante "se borra" del Plan Vive de la Generalitat

El administrador de la compañía, que ya había anunciado su propuesta para dos licitaciones, asegura que se dedicarán exclusivamente a las promociones privadas: "Que se monten una cooperativa los políticos y la adjudiquen a quien quieran"

Urbanización Les Naus

Urbanización Les Naus / Héctor Fuentes

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Fraorgi, la gestora de la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante, renuncia a participar en las adjudicaciones del Plan Vive de la Generalitat. La empresa asegura a INFORMACIÓN que no formalizará ofertas para hacerse con ninguna de las parcelas en licitación (pese a que ya había anunciado que lo haría en, al menos, dos de ellas) y se dedicará exclusivamente a la promoción privada: "Nos han hundido. Que se monten una cooperativa los políticos y la adjudiquen a quien quieran", señala el administrador de la compañía, Francisco Ordiñana.

En declaraciones a este diario, el responsable de Fraorgi sostiene que "todo lo que ha hecho la empresa es completamente legal" y mantiene que su mercantil "no es responsable de si alguien falsea sus ingresos o decide después vender la vivida al margen de la ley". No obstante, lamenta que el escándalo por la adjudicación de pisos protegidos a la concejala de Urbanismo y familiares de cargos del Ayuntamiento, destapado por INFORMACIÓN, ha "hundido" la reputación de su marca. "Somos una empresa pequeñita y esto es injusto porque nos hace mucho daño cuando no hemos hecho nada", indica.

Por estos motivos, Ordiñana avanza que Fraorgi no se presentará a ninguno de los concursos públicos que la Generalitat Valenciana mantiene abiertos actualmente para la construcción de viviendas en el marco del Plan Vive. Todo ello, pese a que la página web de la empresa ya recogía posibles futuros proyectos en hasta dos solares del citado programa autonómico: en el PAU 1 de Alicante. Dicho concurso se encuentra todavía en fase de presentación de ofertas, que concluirá el próximo 26 de febrero.

Un método de captación que la mercantil utilizó igualmente en el polémico residencial Les Naus: avanzar la posible promoción antes incluso de hacerse con la adjudicación del suelo, para contar con inversores potenciales en caso de resultar ganadora del concurso y agilizar así la tramitación.

"Nos vamos a dedicar exclusivamente a la promoción privada y abandonamos el modelo de cooperativa, lo hemos decidido hoy mismo (2 de febrero de 2025). Lo siento por toda la gente que tenemos en lista de espera, que muchos incluso se emocionan cuando escrituran su vivienda, pero esto nos va a costar la salud", ha manifestado Francisco Ordiñana.

Denuncias en Fiscalía

La decisión de Fraorgi se produce el mismo día en que el PSOE ha registrado una denuncia ante Fiscalía al apreciar hasta cinco posibles delitos en la tramitación de la promoción de vivienda protegida.

En concreto, los socialistas consideran que podrían haberse cometido ilícitos de prevaricación administrativa; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses; fraude a la Administración; estafa; y fraude de ley con relevancia penal.

La denuncia del PSOE, se dirige, concretamente, contra la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; la que fuera directora general y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman Muñoz; el arquitecto municipal Francisco Nieto Torres; el administrador único de la gestora de la promoción, Francisco Ordiñana Gilbert; y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Consistorio alicantino.

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha registrado la denuncia dirigida, concretamente, contra la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; la que fuera directora general y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman Muñoz; el arquitecto municipal Francisco Nieto Torres; los miembros de la Junta de Gobierno Local del Consistorio alicantino; y el citado administrador único de la gestora de la promoción: Francisco Ordiñana.

