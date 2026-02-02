Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox

Cuatro grupos parlamentarios prácticamente idénticos, con un vuelco en el orden respecto a las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2023 y con posibilidad de un gobierno de la izquierda aunque en esta ocasión con Compromís al frente. Así quedarían las Corts según la encuesta encargada por la coalición valencianista, de la que ha informado a su ejecutiva y a la que ha podido acceder este periódico, un sondeo en el que también muestra a Joan Baldoví, actual síndic en las Corts, como el líder autonómico más valorado respecto al resto de dirigentes de otras formaciones y también respecto a la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, sobre la que también se pregunta en el trabajo demoscópico.

Más allá de porcentajes concretos, que los hay, la primera conclusión del informe presentado a la ejecutiva de Compromís es que el escenario está totalmente abierto para que la izquierda pueda recuperar el Palau de la Generalitat. Es una clara diferencia respecto a lo que ocurre con los sondeos que se van conociendo a nivel estatal o los que afectan a las comunidades que tienen elecciones próximamente: desde las celebradas en diciembre en Extremadura hasta las que se harán este fin de semana en Aragón o las previstas en junio en Andalucía. En todas ellas la suma de PP y Vox supera con holgura a la izquierda, algo que no ocurriría, siempre según la encuesta encargada por Compromís, en la Comunitat Valenciana en caso de acudir a las urnas.

Ahí, las elecciones valencianas las ganaría Vox, Compromís sería segunda fuerza, el PPCV tercera y cuarto quedaría el PSPV. No obstante, la igualdad sería máxima, con todos los grupos en una horquilla de tres diputados, entre los 24 y los 26, y menos de tres puntos, entre los 21,7 % de los socialistas y los 24,4 de Vox, muy por debajo del margen de error que señala el propio estudio demoscópico y su posterior informe presentado a la ejecutiva hace un par de semanas. Entre medias, Compromís obtendría un 23,7 % y los populares un 23,3 % por el 1 % de Podemos y el 0,4 % de Esquerra Unida, a los que da por candidatura separada.

Crecimiento de Compromís y Vox

Los resultados obtenidos en este sondeo supondrían un crecimiento importante tanto de valencianistas y Vox respecto a 2023, de casi 10 y 12 (el doble de lo conseguido en aquella cita) respectivamente. Este incremento sería idéntico a la pérdida de los 'populares', que obtuvieron el 35 % hace dos años y medio, mientras que el PSPV perdería cerca de siete puntos desde el 28 %. Los datos salen de una muestra de 1.025 encuestas de 15 minutos realizadas entre el 9 y el 19 de diciembre con una distribución por provincia de 357 entrevistas en Alicante, 254 en Castelló y 414 en Valencia. No obstante, en el informe trasladado a la ejecutiva ni aparece un detalle de datos desagregados ni la empresa encargada para realizar este trabajo.

Mónica Oltra, en una de sus últimas comparecencias públicas. / Fernando Bustamante

Sí que aparecen dos cuestiones que podrían explicar la subida de Compromís según su propia encuesta. La primera es el desgaste del Consell. En este sentido, la valoración media sobre 5 sería de 2,34 puntos, con un 17 % con opiniones entre 'muy buena' y 'buena' y un 53 % que suspendería la gestión de la Generalitat al considerarla 'mala' o 'muy mala', una respuesta esta que la dan casi un tercio de los encuestados, un 32 %. Un 28 %, por su parte, asegura que es "regular" y un 2 % no contesta.

La pregunta por Oltra

El otro punto es la valoración de líderes. En esta Baldoví, actual síndic de Compromís, candidato en 2023 y al que los valencianistas mueven como aspirante para 2027, es tanto el más conocido (71 %) como el que mejor nota recibe, un 5, como el favorito para ser 'president', con un 22 %. Contrasta con el 4,2 de Diana Morant, líder del PSPV a la que según la encuesta le conoce un 54 % y de la que un 9 % la señala como preferida para estar al frente del Consell; el actual president Juanfran Pérez Llorca, con un 4,1 de valoración, un 57 % de conocimiento y a quien un 12 % lo indica como su mejor opción para gobernar; y José María Llanos, actual síndic de Vox, que tiene un grado de conocimiento del 38 % con una valoración de 3,4 puntos y al que solo un 5 % lo coloca como su preferido.

La pregunta por "líderes" aguarda además un dato extra que tiene especial morbo en Compromís: la valoración de Mónica Oltra. La coalición pregunta por la exvicepresidenta que se mantiene fuera de la primera línea política tras su dimisión en 2022. En este sentido, Oltra contaría con un conocimiento del 77 %, la que más de todos, aunque la nota media sería de 4,3, lo que le dejaría la segunda, pero peor que Baldoví. Esta pregunta y la gestión de estos datos se da en un momento en que se rumorea su posible regreso y en el que no hay que dejar de lado que Baldoví es un referente de Més y Oltra lo es de Iniciativa, dos de los partidos dentro de la coalición.