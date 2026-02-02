Feijóo 'asciende' a Carmen Martínez a la Presidencia del Congreso

Carmen Martínez empezó este lunes como presidenta de la comisión de investigación de la dana del Congreso y acabó la mañana, tras el paso de Alberto Núñez Feijóo por ella, como aspirante a la Presidencia del Congreso. La sugirió para ese cargo el líder del PP, pese a no ser de su partido. Martínez tuvo arduo trabajo durante las casi de tres horas y media de interrogatorio al dirigente popular en una sesión tensa ante la que debió emplearse a fondo para lograr reconducirla, hasta el punto que Feijóo la felicitó y le propuso que ejerciera la Presidencia del Congreso de los Diputados.

"Es una pena que no sea la presidenta del Congreso porque así el presidente del Gobierno y sus ministros contestarían a las preguntas", le indicó el presidente del PP después de que Martínez le exigiera que contestara "a lo que le pregunten". "Si no quiere responder, no conteste, pero no se desvíe", indicó tras uno de los múltiples rifirrafes que tuvo Feijóo con Oskar Matute, de Bildu, o Gabriel Rufián, de ERC.

Ese papel de mediadora le provocó también entrar al choque con Feijóo con quien dijo que no podía debatir. "Porque usted no quiere", le replicó el dirigente gallego. Tras ello, la exalcaldesa de Quart le reprochó que le estuviera "cuestionando" su presidencia, algo que el propio líder del PP negó. "Para nada, si le he felicitado y le propongo que ejerza la Presidencia del Congreso de los Diputados", indicó Feijóo. "Bueno, eso ya lo propondrá el que lo tenga que proponer", acabó zanjando la dirigente del PSPV quien por mucho que pidió que no le hiciera "protagonista", acabó teniendo un papel relevante.