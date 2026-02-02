Feijóo toma la dimisión de Mazón para cargar contra el Gobierno: "Hizo lo que debía"

Alberto Núñez Feijóo ha agitado este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso la dimisión de Carlos Mazón para cargar contra el Gobierno de España, tanto por la propia riada como por el accidente ferroviario de Adamuz. El presidente del PP, aunque ha indicado que ninguna de las autoridades "estuvo a la altura" durante la catástrofe, ha situado como principal responsable a la Confederación Hidrográfica del Júcar y ha reivindicado que el único que ha asumido responsabilidades "ha sido el gobierno de la Generalitat". Así, ha contrapuesto que mientras Mazón "hizo lo que debía hacer" al dimitir, ha manifestado su "sorpresa" porque no haya habido dimisiones en el lado del Gobierno central.

En otra sesión marcada por la tensión, con numerosas interrupciones y que han llevado incluso a que el compareciente recibiera una llamada al orden, Feijóo ha tratado de redirigir hacia el Gobierno central la sucesión de críticas que le han lanzado los grupos de la izquierda y nacionalistas por la gestión hecha por la Generalitat o incluso por él mismo, sobre todo, por los mensajes que se remitió con Mazón la tarde-noche del 29 de octubre. No obstante, ha situado como diferencia que Mazón y las conselleras responsables están ahora fuera de sus cargos, algo que no ocurre, ha remarcado, ni con los responsables del Gobierno central ante la dana (citando, por ejemplo, a Teresa Ribera, entonces vicepresidenta) o incluso con la tragedia en Adamuz, poniendo el foco en Óscar Puente.

Así, por ejemplo, ante los reproches del portavoz de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, a Feijóo por "encubrir" a Mazón, el presidente del PP le ha negado tener "legitimidad" para recibir estas críticas "manteniendo en el ministerio a Óscar Puente". "Mazón ha dimitido como presidente de la Generalitat y usted sigue apoyando a todos los cargos que no han asumido responsabilidades", ha indicado. Esa comparación también ha salido a relucir en el choque que ha mantenido con Gabriel Rufián, de ERC, que le ha afeado la comparación entre Puente y Mazón "cuando uno estaba a la media hora dando explicaciones en la televisión y el otro estaba de copas". "¿Me compara la dana con un accidente ferroviario? ¿Un hecho meteorológico sin precedentes con una actuación negligente después de tener 20 avisos de los maquinistas?", ha replicado el líder popular.

Funeral de Estado

La cuestión de Adamuz, de hecho, le ha servido para exponer el punto que acabó determinando la salida de Mazón: la celebración del funeral de Estado, donde recibió los mayores reproches de las víctimas. "Mazón estaba impactado por lo que ocurrió en el funeral, ahora entiendo por qué Sánchez no acudió al funeral de Huelva", ha expresado el líder del PP. Tras ello, ha asegurado que dimitió en un momento en que la reconstrucción "estaba orientada" y "porque se da cuenta que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte". "Hizo lo que debía hacer", ha indicado al tiempo que ha agregado: "Los únicos que han asumido responsabilidad por la dana ha sido la Generalitat y el Gobierno central que tenía la información no ha asumido ninguna".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada para comparecer este lunes ante la comisión. / J.J.Guillen / EFE

Porque es hacia el Ejecutivo central contra el que ha centrado Feijóo la principal competencia aquel día, liberando a Mazón de culpas y tomando de nuevo la teoría del "apagón informativo" por parte de las agencias estatales que ha venido sosteniendo la Generalitat y que la jueza ha desmontado. "Mazón actuó con la información que tenía", ha expresado el líder del PP quien ha insistido en que un presidente autonómico "tiene las competencias que le corresponden" y ha remarcado que pese a que "ninguno de los responsables de la administración estuvieron a la altura de la circunstancia, no es lo mismo el responsable de los cauces que quien tiene que minimizar los daños de un cauce desbordado".

Sánchez "no actuó de buena fe"

"No estoy defendiendo a nadie, estoy hablando de los hechos, y los hechos son que el presidente de la CHJ no da la información adecuada al Cecopi y la alarma se produce por Forata, no por el barranco del Poyo", ha reiterado y hasta ha afeado que ni la delegada del Gobierno ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar estuviera "presentes en el Cecopi", al que se conectaron de manera telemática. Es más, ha señalado que defender la gestión de Pilar Bernabé es "un insulto" y ha insistido en que el principal error de Mazón, donde "se equivocó gravemente" fue "por no pedir la emergencia nacional, pero sobre todo por confiar en el presidente del Gobierno". Es más, ha insistido en que el Gobierno central "no actuó de buena fe".

La comparecencia de Feijóo también le ha servido para defender su propia gestión como líder del PP ante la dana, especialmente en lo que se refiere a los mensajes con Mazón el 29-O. "Desde las 19:59 hasta las 23:31 nos comunicamos a través de 23 mensajes, ¿hay algún responsable político en España que conectaron con Mazón durante 23 mensajes? Cuando una persona se interesa por lo que está pasando en su país no debería ser un desmérito", ha explicado el dirigente popular. También ha explicado su mensaje de "lidera informativamente como hiciste con el incendio", que ha generado críticas de la izquierda: "Le aconsejo que informe a la sociedad como hizo durante el incendio".