Un incendio en la estación de Torreblanca interrumpe el tráfico de trenes entre la Comunitat Valenciana y Cataluña
El incidente ha durado más de una hora y ha afectado de forma directa a cuatro servicios de media distancia
Adrián Bachero
Susto en los trenes en Castellón. La circulación de trenes entre Alcalà de Xivert y Orpesa ha permanecido interrumpida este lunes durante una hora a causa de una incidencia en el suministro eléctrico, según ha informado ADIF. La afectación ha alcanzado a los trenes que circulaban entre Castelló y Tarragona.
Desprendimiento de un cable de catenaria
El incidente se ha producido en la estación de Torreblanca, en el andén en dirección Valencia, tras el desprendimiento de un cable de catenaria, que ha provocado un incendio al prender material depositado junto a las vías. ADIF ha movilizado a personal de vigilancia y técnicos especializados, mientras que el Puesto de Mando de Torreblanca se ha desplazado hasta el lugar.
Como consecuencia del suceso, la circulación ha sido cortada por la vía 1 sobre las 19.15 horas. En el momento de la incidencia no había trenes en la estación de Torreblanca, aunque los tráficos afectados por el corte han sido detenidos en las estaciones de Castelló, Alcalà de Xivert y Benicarló.
Cuatro servicios de media distancia
La incidencia ha afectado de manera directa a cuatro servicios de Media Distancia, correspondientes a las relaciones Castellón–Vinaròs y Valencia–Tortosa, en ambos sentidos. Estos trenes han acumulado retrasos de entre 60 y 70 minutos.
Además, otros servicios ferroviarios también se han visto perjudicados de forma indirecta, ya que algunos trenes retrasaron su salida o tuvieron que reducir la velocidad durante el trayecto mientras se desarrollaban las labores de reparación.
Circulación restablecida
La circulación de trenes se ha visto restablecida desde las 20-52 horas, tras la reparación de la catenaria, normalizándose progresivamente el servicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP