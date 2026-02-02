Llorca desautoriza a la concejala de Vallanca que insultó a Pedro Sánchez pero descarta su expulsión tras las disculpas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha salido este lunes al paso de la polémica generada por las declaraciones de una concejala de la formación en Vallanca, que insultó a Pedro Sánchez durante un mitin en Teruel. Durante la rueda de prensa celebrada esta mañana, Llorca desautorizó de forma tajante los insultos proferidos por la edil contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha confirmado que el partido popular no la expulsará de sus filas.

El incidente, que se viralizó en redes sociales durante las últimas 24 horas, situó en el ojo del huracán a la representante municipal del pequeño municipio del Rincón de Ademuz tras utilizar calificativos gruesos y despectivos hacia el jefe del Ejecutivo central. Llorca, manteniendo un tono de seriedad, ha querido marcar distancias con este tipo de comportamientos, asegurando que "no representan el espíritu ni la forma de hacer política" del proyecto que él encabeza en la autonomía.

Llorca, en una rueda de prensa para hablar de la ley de costas. / G.Sánchez

Rechazo institucional a las formas

En su intervención ante los medios, Llorca ha sido especialmente crítico con el lenguaje empleado. Para el dirigente popular, el debate político, por muy encendido que sea o por muy profunda que sea la discrepancia con la gestión estatal, nunca debe derivar en el terreno del insulto personal o la falta de respeto institucional. "Desacreditamos totalmente esas palabras. No es nuestra forma de trabajar ni la que exigimos a nuestros cargos públicos", ha subrayado.

El secretario general ha insistido en que el PPCV mantiene una política de tolerancia cero con la crispación innecesaria, especialmente cuando esta proviene de sus propios representantes en los ayuntamientos. "El comportamiento de la concejala no fue el correcto, no hace falta insultar a nadie. Sin embargo, la representante comunicó inmediatamente al partido sus disculpas y trasladó su error, lo cual nos parece suficiente", especificó Llorca.

El valor de la rectificación pública

El motivo por el cual la dirección regional del PP ha decidido no elevar la sanción hasta la expulsión definitiva del partido reside, según Llorca, en la reacción inmediata de la concejala. Tras el estallido de la polémica, la edil de Vallanca emitió un comunicado de disculpas reconociendo el error y retirando las palabras vertidas. Para el President, este gesto de humildad y reconocimiento del fallo es un factor determinante que diferencia este caso de otros donde existe una reiteración o una voluntad de mantener el agravio.

«Ha pedido disculpas, ha reconocido que se equivocó y ha dejado claro que sus palabras fueron fruto de un momento de crispación que no se debería haber producido», ha explicado Llorca.

Un llamamiento a la moderación

Llorca ha aprovechado la comparecencia para lanzar un mensaje de moderación y un llamamiento al diálogo entre administraciones de distinto color político, como las que hay ahora en el Gobierno de España y en la Generalitat.

Noticias relacionadas

La decisión de mantener a la concejala en su puesto, aunque con la desacreditación pública de su máximo líder, busca cerrar una crisis que la oposición ya empezaba a utilizar para erosionar la imagen de moderación del Consell. Con este movimiento, Llorca intenta zanjar un asunto que amenazaba con desviar el foco de las reivindicaciones institucionales que el President ha venido planteando en materia de costas e inversiones para la región.