Llorca reclama la gestión de las costas valencianas ante el "bloqueo" del 70% de las obras de regeneración

El conflicto por la gestión del litoral valenciano ha vivido hoy un nuevo capítulo de confrontación institucional. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido esta mañana con los representantes de las asociaciones de afectados por los deslindes de la Ley de Costas, encabezados por Manolo López, portavoz de SOS Mediterránea. Durante el encuentro, Llorca ha criticado la "inacción" de la administración centra que, según los datos esgrimidos, ha dejado sin ejecutar el 70 % de los proyectos de regeneración costera comprometidos en la última década.

La reunión, marcada por la preocupación de cientos de propietarios que ven peligrar sus viviendas ante los nuevos expedientes de deslinde del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha servido para que el jefe del Consell anuncie una ofensiva política para lograr que la C.Valenciana asuma las competencias plenas en materia de costas, siguiendo el modelo ya implementado en el País Vasco.

Inacción administrativa y parálisis de proyectos

El eje central de la comparecencia del president ha sido el balance de ejecución de las infraestructuras de defensa del litoral. Llorca ha sido tajante al señalar que la competencia, actualmente en manos del Gobierno de España, no se está traduciendo en realidades sobre el terreno. «No es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de gestión física del territorio», ha afirmado el President, quien ha subrayado que la falta de inversión está dejando desprotegida a la costa valenciana frente a los efectos del cambio climático y la erosión.

Según los datos facilitados por la Generalitat, de la cartera de proyectos de regeneración diseñados y presupuestados desde 2015, menos de un tercio han llegado a finalizarse o están en fase avanzada. Esta inacción, según el President, es la causa directa de que el mar gane terreno y de que, posteriormente, el Ministerio justifique nuevos deslindes que afectan a propiedades privadas. «El Gobierno no actúa, la costa se degrada y luego sancionan al propietario quitándole su casa porque el agua ha llegado donde no debería haber llegado si se hubieran hecho las obras», ha explicado Llorca.

Críticas directas a Diana Morant

El president, por otra parte, criticó a la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant. Llorca vinculó la gestión del Gobierno central con la estrategia política del socialismo valenciano, acusando a Morant de «mirar hacia otro lado» mientras el litoral de la Comunitat se degrada. Para el jefe del Consell, la líder de la oposición valenciana debería ser la primera interesada en exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez el cumplimiento de las inversiones en su tierra. "El PSPV hace tiempo que no existe. Solo hacen lo que dicen desde Madrid", criticó.

«Resulta incomprensible que quien aspira a presidir esta Generalitat guarde silencio ante el maltrato sistemático de la costa valenciana», ha esgrimido Llorca. La crítica se extiende a la falta de respuesta del Ministerio ante las alegaciones presentadas por los ayuntamientos y la propia Generalitat a los reglamentos de costas.

Manolo López, presidente de SOS Mediterránea. / G.Sánchez

El espejo del modelo vasco

Ante lo que considera un «fracaso evidente» de la gestión estatal, Juanfran Pérez Llorca ha reclamado formalmente que la Generalitat asuma las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre. El President ha citado el precedente del País Vasco, comunidad que ya ejerce estas funciones tras una sentencia del Tribunal Supremo y un acuerdo político con el Estado.

La propuesta valenciana busca que sea la administración autonómica la que gestione las autorizaciones, las concesiones y, sobre todo, la planificación de las obras de defensa. El objetivo es crear una Ley de Costas autonómica que armonice la protección medioambiental con el respeto a los derechos de propiedad.

La voz de SOS Mediterránea

Por su parte, Manolo López, portavoz de SOS Mediterránea, ha transmitido el «sentimiento de indefensión» de los vecinos. López ha agradecido el apoyo institucional, pero ha recordado que el tiempo corre en contra de los propietarios en municipios como Denia, El Saler o Moncofa. El portavoz de la asociación ha denunciado que los deslindes se están realizando basándose en criterios que no tienen en cuenta la falta de mantenimiento de los espigones y las defensas naturales por parte del Estado.

Los afectados han solicitado que la Generalitat actúe como escudo jurídico frente a los expedientes del Ministerio. Manolo López ha enfatizado que no se trata solo de proteger «casas de veraneo», sino de preservar núcleos urbanos con valor histórico y social que forman parte de la identidad valenciana.

Emergencia climática y protección

El President recordó que la Comunitat Valenciana es especialmente vulnerable a los temporales que se acrecentan con el cambio climático. Sin embargo, matizó que la solución no puede ser el «abandono del territorio». La estrategia que defiende el Consell pasa por una ingeniería de costas moderna y sostenible que permita recuperar playas y frenar el avance de las olas, en lugar de la «retirada» que parece proponer el actual Reglamento de Costas.

Noticias relacionadas

La rueda de prensa finalizó con el compromiso de Llorca de llevar esta reivindicación a todos los foros posibles, incluyendo la Conferencia de Presidentes y la vía judicial si fuera necesario, para evitar que la Comunitat Valenciana siga perdiendo metros de litoral.