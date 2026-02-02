Morant carga contra Feijóo tras su paso por el Congreso: ni pide el acta a Mazón ni perdón a las víctimas

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido hoy la dimisión del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, donde, según ha denunciado, “ofreció un espectáculo lamentable, sin pedir perdón a los valencianos y valencianas y sin exigir responsabilidades a Carlos Mazón”.

Morant ha lamentado que Feijóo desaprovechara la oportunidad de disculparse “por la gran mentira que vertió y que posteriormente admitió ante la jueza de Catarroja”, cuando aseguró que había estado puntualmente informado por el president de la Generalitat. “Hoy ha quedado claro que Feijóo vino a la Comunitat Valenciana para encubrir y servir de coartada a un president negligente que no estuvo donde tenía que estar la tarde de la DANA”, ha señalado.

La dirigente socialista ha subrayado que Feijóo ha llegado a reconocer que se enteró de lo que estaba ocurriendo a través de los medios de comunicación, desmontando así el argumento del Partido Popular en la Comunitat Valenciana de que no disponían de información suficiente para tomar decisiones. “Todos estábamos viendo lo que pasaba y hoy sabemos que los borradores de Es-Alert para avisar a la población empezaron a circular a partir de las cinco y media de la tarde y que fueron paralizados y obstaculizados por la negligente gestión del Partido Popular”, ha afirmado.

Asimismo, Diana Morant ha criticado que Feijóo siga encubriendo a Mazón, ya que “nunca le pidió la dimisión como president y hoy tampoco le ha exigido el acta de diputado”. “El propio señor Feijóo dijo que los políticos no pueden mentir. Tiene razón. La mentira no cabe en política y mucho menos como estrategia en una crisis”, ha remarcado, recordando precedentes como el 11M, el Prestige o el accidente del metro de València.

Finalmente, Morant ha reiterado que, utilizando las palabras del propio Feijóo, “si los políticos no pueden mentir, el señor Feijóo debe dimitir”. “Hoy hemos visto a un líder que ha intentado escurrir el bulto y culpar a todo el mundo, incluso utilizando de forma miserable a otras víctimas, cuando hay víctimas concretas de la negligente gestión de la dana. Lo dice la jueza de Catarroja: el aviso a la población llegó tarde y mal cuando se podía haber salvado vidas. Esta no es la política que merecen los valencianos y valencianas, y el liderazgo del insulto, del odio y de la mentira no cabe en democracia”, ha concluido.