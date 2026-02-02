Niños cazadores ¿sí o no? Ese es el debate que se plantea ante la intención del Ministerio de Juventud e Infancia de prohibir la participación y la asistencia de personas menores de edad a actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales, entre ellos los espectáculos taurinos o o la caza, a través de la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Sin embargo, los cazadores valencianos no están dispuestos a que esta medida se lleva a cabo.

"No permitiremos bajo ningún concepto que se atente contra la libertad y el derecho de educar a nuestros hijos en consonancia con nuestros valores". Así lo asegura el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, tras recordar que la caza es una actividad "con un fortísimo arraigo social y cultural, especialmente en la España rural, donde incontables generaciones se han criado y desarrollado en contacto con la caza desde la infancia sin que ello haya supuesto ningún tipo de perjuicio físico o psicológico".

Y es que la reforma legal que proyecta el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, alega que los niños que asisten o participan en jornadas de caza están "expuestos a riesgos físicos, psicológicos y emocionales". Sin embargo, los cazadores valencianos explican que no se aportan datos objetivos o estudios científicos "que confirmen una teoría fundamentada exclusivamente en argumentos ideológicos y anticaza".

Por ello, mas de medio millón de cazadores españoles afirman que combatirán frontalmente esta reforma legal porque "podría suponer el fin de la actividad cinegética al dificultar gravemente el relevo generacional en el colectivo". Es más, anuncian movilizaciones para frenar una iniciativa "que atentaría contra la libertad de los cazadores españoles y pondría en riesgo la supervivencia de una actividad vital para la conservación de la biodiversidad y del mundo rural".

Información detallada y ronda de contactos políticos

En este sentido, la RFEC explica que, además de solicitar a Juventud e Infancia información detallada sobre el proyecto, iniciará una ronda de contactos políticos a todos los niveles para "frenar un ataque que el sector cinegético considera tan grave como el proyecto de Ley de Bienestar Animal, que el pasado 20 de marzo de 2022 movilizó por las calles de Madrid a una marea naranja integrada por más de 800.000 manifestantes procedentes de toda España".

"Apelamos al sentido de la responsabilidad del ejecutivo y del principal partido del Gobierno y a su vínculo con el mundo rural para que pongan freno a una iniciativa que, de consolidarse, provocaría una fortísima confrontación con el sector cinegético. Exigimos coherencia con la estrategia nacional cinegética, en la que una amplia mayoría del parlamento se comprometió a velar por la continuidad de la actividad, que no será posible sin relevo”, concluye Escandell