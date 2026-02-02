El personal de Atención Continuada protesta en el Clínico por la pérdida de 70 contratos de guardias

Los profesionales de Atención Continuada, los médicos que se dedican en principio a hacer guardias, se han concentrado este mediodía del lunes en el hospital Clínico -lo harán todos los días a la misma hora- para protestar por la pérdida de hasta 70 profesionales por la rescisión de sus contratos. Se trata, en su mayoría, de facultativos de diferentes especialidades -Pediatría, Oncología y otras- que firmaron su contrato con la fórmula de Atención Continuada -más sencillos administrativamente de realizar-, pero que atendían también en otros servicios. Al rescindir los contratos, el personal denuncia que la dirección del Clínico en este caso está "negando su sustitución", una decisión que impacta en la asistencia sanitaria al "retrasar o cancelar procedimientos de alta complejidad, en los que el tiempo es un factor clave en la supervivencia".

En el caso de la Unidad de Pediatría, los sanitarios denuncian que la reducción de la plantilla implicará el cierre de la unidad de hospital a domicilio, la pérdida de dos plazas de la unidad de Oncohematología, una de cardiología infantil por la jubilación de uno de los dos facultativos -se queda a la mitad-, de dos facultativos en Neonatología y de uno en Neuropediatría. En este último caso, el personal asegura que la pérdida de este profesional "retrasaría mucho la lista de espera". "Se desmontaría la UCI pediátrica del centro", esgrime otra de las fuentes consultadas.

Qué dice Sanidad

Fuentes de la Conselleria de Sanidad niegan la pérdida de profesionales y aseguran que "no se trata de rescindir contratos, sino de reordenar plantillas". "El principal objetivo es dar más estabilidad a las plantillas -, prosiguen-, para que los contratos de Atención Continuada se dediquen únicamente a atender a la finalidad para la que han sido concebidos: la realización de guardias estrictamente". Asimismo, defienden que "está previsto ir creando nuevas plazas estructurales de manera progresiva, en base a los ratios, la actividad y la cantidad de servicios"; una información que la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, ha transmitido a los representantes del servicio de Pediatría en una reunión mantenida este lunes por la mañana.

La medida busca, además, dar "seguridad jurídica a los profesionales" y cumple "la normativa europea de reducir la inestabilidad laboral y la temporalidad". Cabe recordar que, con esta misma razón, se han adjudicado las plazas pendientes de las diferentes ofertas públicas de empleo (OPEs) que afectaban a más de 53.000 sanitarios.

Malas formas

La reunión se ha producido después de que el viernes los profesionales afectados recibieran la orden de que, a partir de ahora, solo se dedicarán a atender las guardias y dejarán de formar parte de los diferentes servicios. La información la transmitieron de forma conjunta el gerente y la directora del hospital y parte de los profesionales se sintió "amenazado". "Nos dijeron que tendríamos que irnos bajo orden inexcusable a cubrir centros de las ASI (agrupaciones sanitarias interdepartamentales) y que había que acatar las órdenes", cuentan a Levante-EMV.

Personal de ATC protesta a las puertas del hospital Clínico este lunes. / L-EMV

Según explican estos mismos profesionales, los jefes de servicio del hospital remitieron un escrito a la gerencia quejándose de este asunto el pasado 15 de enero; un documento que, por el momento, no ha recibido respuesta.